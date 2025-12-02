Học sinh vùng lũ trở lại trường

Những bộ quần áo không đồng đều, sách vở mới vừa được trao tặng và lớp học còn ngai ngái mùi bùn đất - đó là hình ảnh ngày đầu trở lại học của học sinh các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk sau trận lũ lịch sử. Thiệt hại còn lớn, khó khăn vẫn chồng chất, nhưng thầy cô giáo, phụ huynh và cả cộng đồng đã chung tay để trường lớp sáng đèn, hành trình học tập của học trò không bị ngắt quãng.

Rộn ràng ngày trở lại

Ngày 1-12, 28 trường học còn lại sau đợt mưa lũ lịch sử tại tỉnh Khánh Hòa chính thức mở cửa đón học sinh quay trở lại học tập. Cổng trường mở rộng, sân trường vẫn còn vết bùn loang lổ, từng tốp học sinh bước vào với nét mặt rạng rỡ xen lẫn bỡ ngỡ. Tiếng cười trẻ nhỏ dường như đã lấp đầy khoảng lặng mà mưa lũ để lại.

Tại Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), hàng trăm học sinh đến lớp trong những bộ đồ, giày dép không đồng bộ. Dù vậy, nụ cười vẫn nở trên môi các em vì được đi học trở lại. Em Nguyệt Hải Băng, học lớp 5, cho biết nhà bị ngập sâu, đồ dùng và quần áo đều hư hỏng. Những ngày lũ, em phải theo ông bà đi ghe sang trú nhờ nhà người quen. Cầm trên tay tập vở mới do những nhà hảo tâm hỗ trợ, em bày tỏ sự vui mừng và hứa sẽ học tập tốt hơn.

Cô Nguyễn Thị Ngân Hà, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trận lũ khiến toàn bộ tầng 1 ngập sâu, giáo án, sách vở, thiết bị, hồ sơ, bàn ghế đều hư hỏng. Hầu hết học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường đều chịu thiệt hại, khó khăn. Nhưng cô vẫn chưa quên cảm xúc nhẹ nhõm khi sau lũ, điểm danh 1.388/1.388 học sinh không thiếu em nào và cán bộ giáo viên, nhân viên vẫn bình an.

Học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) trở lại trường học sau nhiều ngày bị gián đoạn. Ảnh: HIẾU GIANG

Còn tại Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp (tỉnh Khánh Hòa) có 1.088 học sinh, tuy nhiên một số em không thể đến trường vì nhà xa, phương tiện di chuyển của gia đình đều hư hỏng hết. Cô Võ Thị Thu Ngọc, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường tạo điều kiện cho các em học sinh và thầy cô giáo thời điểm này. Các em đến trường có gì mặc nấy, không bắt buộc đồng phục hay đầy đủ sách vở, vì điều quan trọng nhất là các em được học trở lại.

Ngược ra Đắk Lắk, 100% trường trên địa bàn tỉnh cũng đã đón học sinh đi học trở lại. Dù thiếu trang thiết bị học tập nhưng sĩ số các lớp học đều đủ. Ghé thăm Trường Tiểu học Hòa Thịnh, nơi nằm ngay rốn lũ của xã rộn ràng tiếng thầy trò ở từng lớp học. Vì đồng phục đã bị nước lũ cuốn trôi nên các em học sinh mặc đủ các trang phục để đến lớp. Sách, vở và các thiết bị học tập nhiều em còn thiếu.

Học sinh Trường Tiểu học Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) đến lớp đầy đủ trong ngày 1-12. Ảnh: MAI CƯỜNG

Cô Trần Thị Thúy Kiều, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Tiểu học Hòa Thịnh, cho biết, trường có hơn 806 học sinh và tất cả gia đình các em đều bị ảnh hưởng do trận lũ lịch sử vừa qua, nhưng mừng là 100% học sinh đã đến trường đầy đủ, tuy các em còn thiếu trang thiết bị học tập và đặc biệt là đồng phục, giày dép… Lãnh đạo nhà trường cũng như các giáo viên chia sẻ, động viên để các em ổn định tâm lý tập trung cho việc học; đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ sách vở, thiết bị học tập cho các em. Nhà trường chủ động linh hoạt trong giảng dạy để dạy bù, bổ trợ kiến thức cho các em theo kịp chương trình.

Dồn sức hỗ trợ học sinh

Thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, trận mưa lũ vừa qua khiến 162 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng. Ngay khi lũ rút, chính quyền địa phương, bộ đội, nhà hảo tâm, giáo viên, phụ huynh đã hỗ trợ gạt bùn, rửa bàn ghế, khử khuẩn, khôi phục hệ thống điện, nước; hỗ trợ đồ dùng học tập.

Ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, cho biết, địa phương đã triển khai hỗ trợ khẩn cấp: mỗi học sinh bị ảnh hưởng được nhận 800.000 đồng để mua đồng phục, dụng cụ học tập. Sau mưa lũ, nhiều em mất nhà, mất sách vở, đồng phục, phải ở tạm trong điều kiện thiếu thốn.

Sở đang tiếp tục kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để tiếp sức cho học sinh vùng lũ. Ngày 1-12, ngành giáo dục địa phương đã tiếp nhận gần 200.000 bản sách giáo khoa (trị giá hơn 4 tỷ đồng) do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị thành viên trao tặng để hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng mưa lũ.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh ghi nhận 226 đơn vị chịu thiệt hại trên diện rộng, ước tính tổng thiệt hại về cơ sở vật chất, hạ tầng và thiết bị dạy học lên tới 178 tỷ đồng. Để giúp các trường học ở vùng lũ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả, ổn định việc dạy và học, Bộ GD-ĐT đã hỗ trợ 300 triệu đồng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết hỗ trợ sách giáo khoa dự kiến đến ngày 4-12-2025 sẽ cung cấp đầy đủ sách…

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã có thư kêu gọi chung tay hỗ trợ vì học sinh vùng lũ lụt; tổ chức chương trình “tiếp sức đến trường sau lũ”...

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét cấp kinh phí hơn 172 tỷ đồng cho các cơ sở giáo dục để kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định hoạt động dạy và học. Trong đó, đề nghị bố trí khoảng 27 tỷ đồng để sửa chữa các công trình hư hỏng; 124 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị dạy học bị thiệt hại; 11 tỷ đồng hỗ trợ đồ dùng học tập cho 17.400 học sinh bị ảnh hưởng; 8,8 tỷ đồng hỗ trợ 111 trường mầm non công lập mua sắm thiết bị ban đầu nhằm sớm khôi phục điều kiện tổ chức dạy học sau lũ.

NGUYỄN TIẾN - HIẾU GIANG - MAI CƯỜNG