Học sinh vùng lũ, xã đảo hân hoan dự ngày hội đến trường

Sáng nay, 5-9, hòa trong niềm vui ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, học sinh các tỉnh miền Trung hân hoan chào đón năm học mới.

Trong gian khó sau bão và mưa lũ, thầy trò cùng phụ huynh, chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng của vùng cao Quảng Trị tích cực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, quyết tâm để mọi em nhỏ đều được đến trường trong điều kiện an toàn.

Tặng quà học sinh trường mầm non Hướng Việt (xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị) tại khai giảng năm học mới. Ảnh: VĂN THẮNG

Sáng 5-9, ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Hướng Lập (thôn A Xóc, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị), 394 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào Vân Kiều, trong đó khối Tiểu học có 18 lớp với 252 em, khối THCS có 5 lớp với 142 em đã đến trường từ sớm, chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới.

Xã Hướng Lập là một trong những xã vừa chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 và 6, nhiều tuyến đường bị chia cắt, đặc biệt tuyến từ bản Cha Lỳ đến thôn Cù Bai xuống cấp nặng nề. Điều này khiến việc đến trường của học sinh cũng như hành trình gieo chữ của thầy cô gặp không ít trở ngại. Thế nhưng, vượt qua những khó khăn ấy, nhà trường đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, phụ huynh và các đoàn thể để ổn định cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn cho thầy và trò tiếp tục dạy và học.

* Tại Trường THCS Phạm Văn Đồng (xã Bà Nà, TP Đà Nẵng) ngay từ 6 giờ sáng, thầy cô và học sinh đã có mặt sớm để chuẩn bị cho năm học mới. Không khí rộn ràng, các em học sinh được hướng dẫn tham gia công tác đón chào năm học trong tinh thần phấn khởi và trang trọng.

Hiệu trưởng THCS Phạm Văn Đồng đánh trống khai giảng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Mở đầu chương trình là tiết mục hát dân ca do cô và trò nhà trường biểu diễn, mang đến sự ấm áp, gắn kết. Tiếp đó, toàn thể nhà trường chào đón 305 học sinh lớp 6 và học sinh khối 9.

Học sinh lớp 9 tặng học cho học sinh lớp 6, chào đón các em vào trường. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thầy Dương Tấn Bửu, Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Văn Đồng (xã Bà Nà, TP Đà Nẵng) cho biết, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, nhà trường nhận được sự quan tâm, hỗ trợ sâu sát của chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị cho năm học mới. Đến nay, cơ sở vật chất, đội ngũ và các phòng học bộ môn đều đã hoàn thiện, sẵn sàng cho lễ khai giảng. Hiện trường có 65 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.244 học sinh. Do nằm ở vùng thấp lụt, nhà trường được tập huấn, hướng dẫn triển khai các kỹ năng phòng chống thiên tai cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng dẫn học sinh lớp 6. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong năm học 2025-2026, Trường THCS Hòa Đồng đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và thành tích học sinh giỏi, giữ vững kết quả nổi bật của năm học trước với nhiều em đạt giải cấp thành phố và đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Em Lê Đặng Phương Oanh, học sinh lớp 9, chia sẻ: “Trong ngày khai giảng hôm nay, em cảm thấy rất háo hức và xen lẫn nhiều bồi hồi, bởi đây cũng là năm học cuối cùng của em tại mái trường THCS. Em kỳ vọng sẽ có một năm học bùng nổ, tự tin hơn, phấn đấu đỗ vào trường nguyện vọng 1, đồng thời tiếp tục triên khai các hoạt động, dự án dành cho các bạn học sinh với vai trò liên đội trưởng. Em cũng mong rằng ngành giáo dục sẽ quan tâm nhiều hơn đến trẻ em, đặc biệt là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, để các bạn có thêm cơ hội học tập và phát triển.”

* Sáng 5-9, Trường THPT Lý Sơn là 1 trong các điểm cầu truyền hình Lễ khai giảng đặc biệt cùng với 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước.

Năm học 2025–2026 là năm học đầu tiên của Quảng Ngãi sau khi sáp nhập địa giới hành chính, đánh dấu bước chuyển mình với quy mô lớn hơn và nhiều đổi mới quan trọng, trong đó huyện Lý Sơn trở thành đặc khu Lý Sơn.

Trao quà cho học sinh trong lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Lý Sơn

Đại diện các nhà tài trợ tặng cặp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Ông Huỳnh Văn Long, Hiệu trưởng Trường THPT Lý Sơn, cho biết, năm học mới, Trường THPT Lý Sơn có 686 học sinh (19 lớp) bậc THPT, 119 học viên (3 lớp) hệ Giáo dục thường xuyên, cùng 55 cán bộ, giáo viên.

“Năm học này, học sinh Trường THPT Lý Sơn đối diện nhiều khó khăn, do việc trường mới đang được xây dựng nên các em phải di chuyển địa điểm học đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên của đặc khu Lý Sơn”, ông Huỳnh Văn Long cho biết.

Học sinh Trường THPT Lý Sơn theo dõi Lễ khai giảng đặc biệt qua màn hình trực tuyến

Các đại biểu theo dõi qua truyền hình trực tuyến lễ khai giảng tại Trường THPT Lý Sơn

Trường THPT Lý Sơn hiện đang xây dựng mới với tổng vốn 79 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh, trên diện tích khoảng 15.860m². Công trình thuộc loại dân dụng, cấp III, có niên hạn sử dụng từ 20 đến dưới 50 năm.

Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song gương mặt học sinh vẫn ánh lên sự háo hức, quyết tâm bước vào năm học mới.

Em Phan Thị Thu Thảo (lớp 12C1, Trường THPT Lý Sơn) chia sẻ: “Ngày khai giảng là khoảnh khắc thiêng liêng, mở ra một chặng đường học tập mới với bao ước mơ, khát vọng. Em xin hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện đạo đức thật tốt trong học kỳ cuối này”.

Trên sân trường, những lá cờ đỏ tung bay trong gió biển, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng, không khí vừa trang nghiêm, vừa ấm áp của một mùa tựu trường nơi đảo xa.

Cùng với Trường THPT Lý Sơn, các học sinh tiểu học và mầm non trên đảo cũng háo hức bước vào năm học mới.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn

Tiết mục văn nghệ khai giảng năm học tại Trường THCS An Vĩnh

Học sinh Trường THCS An Vĩnh háo hức trong lễ khai giảng trên đảo Lý Sơn

Hòa trong không khí háo hức chào đón ngày hội khai trường, thầy và trò các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã sẵn sàng cho một năm học mới với kỳ vọng mở ra chặng đường mới. Trong năm học mới, tỉnh hiện có 923 cơ sở giáo dục với gần 445.000 học sinh.

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã đề xuất xây dựng, cải tạo 5 trường học ở vùng biên giới, tổng kinh phí hơn 770 tỷ đồng, trong đó có 2 công trình trọng điểm là Trường Phổ thông Nội trú liên cấp tại xã Dục Nông và xã Mô Rai.

* Tại xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), lễ khai giảng diễn ra ấm áp, cảm xúc với 271 học sinh các bậc mầm non, tiểu học, THCS.

Năm nay, xã đảo đang đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, điều động thêm 3 giáo viên từ TP Quy Nhơn ra giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu cho biết, lễ khai giảng năm nay diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt khi tỉnh Gia Lai vừa sáp nhập từ 2 tỉnh Bình Định, Gia Lai trước đây và chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

“Năm nay, ngành giáo dục xã đảo Nhơn Châu có nhiều khởi sắc, các em học sinh có điều kiện tiếp cận gần hơn với tri thức. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ thông tin lan tỏa, xã đảo cũng được hưởng lợi, giúp việc dạy và học ngày càng thuận lợi hơn”, ông Hưng chia sẻ.

Nhóm PV