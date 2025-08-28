Hội Giáo dục - Đào tạo TPHCM Từ khát vọng kết nối đến sứ mệnh nâng tầm tri thức

Ra mắt từ đầu năm 2024, Hội Giáo dục - Đào tạo TPHCM (AET) đã nhanh chóng khẳng định là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp năng động, hội tụ tâm huyết của nhiều nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, nhà quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

Hội Giáo dục - Đào tạo TPHCM và Trường Đại học Duy Tân ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược

Với triết lý “Tri thức - Đạo đức - Sáng tạo”, hội đã thổi một luồng gió mới vào đời sống giáo dục của thành phố, gieo mầm cho những đổi thay tích cực hướng đến một nền giáo dục chất lượng cao, hội nhập quốc tế và gắn bó mật thiết với sự phát triển bền vững của đất nước.

Ý tưởng tâm huyết và hiện thực hóa khát vọng

Ý tưởng thành lập hội bắt đầu nhen nhóm từ giữa năm 2023, khi NGƯT-TS Nguyễn Thành Mỹ cùng nhiều nhà giáo tâm huyết nhận ra một nhu cầu bức thiết: cần có một tổ chức trung gian để kết nối, tập hợp và lan tỏa những nguồn lực đa dạng trong xã hội, tất cả cùng chung mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. Sau nhiều tháng chuẩn bị kiên trì của Ban Vận động, ngày 9-1-2024, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND, chính thức cho phép thành lập Hội Giáo dục - Đào tạo TPHCM. Chỉ 2 tháng sau, ngày 11-3-2024, điều lệ hội được phê duyệt, mở ra hành lang pháp lý vững chắc, đặt nền móng cho những bước đi đầu tiên. Theo điều lệ, AET hoạt động trên cơ sở tự nguyện, phi lợi nhuận, với mục tiêu tập hợp và đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, hỗ trợ lẫn nhau và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành giáo dục cũng như kinh tế - xã hội của thành phố và cả nước.

Mới đi vào hoạt động chưa lâu, AET đã nhanh chóng tạo nên những dấu ấn rõ rệt. Các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng bộ: nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, tư vấn, hỗ trợ chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý giáo dục. Nổi bật là việc phối hợp tổ chức thành công “Hội thảo quốc gia thường niên về bản quyền và quyền sao chép tại Việt Nam” - một diễn đàn quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy xây dựng chính sách bảo vệ quyền tác giả. Hội cũng ký kết hợp tác với TSC (thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) để phối hợp tổ chức những chương trình kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp dành cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Cùng đó, AET phối hợp TSC và Trường Đại học Bách khoa TPHCM tổ chức chuỗi sự kiện thường niên “Nhà trường đến doanh nghiệp”, sự kiện kết nối giữa nhà trường - doanh nghiệp và ngân hàng trong việc tìm kiếm các giải pháp về nhân lực và tài chính cho các bên. Song song đó, AET phối hợp với Tập đoàn Mai Hoa phát động phong trào “Lớp học xanh - An toàn - Thân thiện”, lan tỏa thông điệp về một môi trường học tập bền vững, nhân văn. “Ngày hội giáo dục STEM” do hội tổ chức tại quận Tân Phú (trước đây) đã trở thành một sân chơi sáng tạo đầy bổ ích, thu hút sự tham gia của 32 trường tiểu học và THCS, khích lệ tinh thần khám phá khoa học của hàng ngàn học sinh. Không dừng lại đó, hội còn tích cực tham gia phản biện xã hội, đóng góp ý kiến cho dự án Luật Nhà giáo, thể hiện vai trò trách nhiệm trong quá trình hoạch định chính sách giáo dục quốc gia. Ngoài ra, AET còn ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Duy Tân, Trung tâm Pháp luật và Tác quyền cùng nhiều tổ chức khác.

Chỉ trong thời gian ngắn, AET đã thành lập nhiều đơn vị trực thuộc để mở rộng phạm vi hoạt động: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư giáo dục y tế và công nghệ AET, Viện Khoa học Công nghệ sáng tạo khởi nghiệp, Câu lạc bộ các nhà quản lý giáo dục, Quỹ khuyến học và khởi nghiệp… Tất cả cho thấy sự quyết liệt và chuyên nghiệp ngay từ đầu.

Khát vọng và tầm nhìn vươn xa

Bước sang năm 2025, AET đã xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng với 8 nhóm hoạt động chiến lược: hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ sở giáo dục; tư vấn chiến lược phát triển trường học theo chuẩn quốc tế; cung cấp giải pháp truyền thông, tuyển sinh hiệu quả; thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và EdTech; tham gia góp ý và phản biện chính sách giáo dục; xây dựng ngân hàng chuyên gia, giảng viên chất lượng cao; tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo.

Chia sẻ tâm huyết, NGƯT-TS Nguyễn Thành Mỹ, Chủ tịch AET, bày tỏ mong mỏi hội thật sự trở thành một điểm tựa, mái nhà chung cho những người quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, từ các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp đến thầy cô giáo và học sinh, sinh viên. Theo ông, hội không chỉ dừng lại ở việc kết nối mà phải là nơi nuôi dưỡng, lan tỏa và hiện thực hóa những giá trị cao đẹp của giáo dục, từ đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố và cả nước trong hội nhập quốc tế.

Trong định hướng phát triển sắp tới, NGƯT-TS Nguyễn Thành Mỹ đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng. Hội sẽ tập trung xây dựng những chương trình huấn luyện thiết thực, hiện đại, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và cả sinh viên - những chủ nhân tương lai của đất nước. Không dừng lại ở đào tạo trong nước, hội chú trọng mở rộng kết nối quốc tế, hợp tác với các tổ chức giáo dục, trường đại học và doanh nghiệp nước ngoài, mang lại nhiều cơ hội học tập, trao đổi và nghiên cứu cho giáo viên, sinh viên Việt Nam. “Công nghệ và chuyển đổi số sẽ là một trong những trụ cột quan trọng. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ cơ sở giáo dục ứng dụng mạnh mẽ nhiều công nghệ tiên tiến, đặc biệt là AI và các giải pháp EdTech vào quản lý và giảng dạy. Điều này không chỉ giúp giáo dục tiệm cận với xu thế toàn cầu, mà còn góp phần hình thành những mô hình dạy - học linh hoạt, cá nhân hóa và hiệu quả hơn”, ông Nguyễn Thành Mỹ bày tỏ.

Ông BÙI QUANG ĐIỆP, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giáo dục y tế và công nghệ AET (AET-G): Đồng hành cùng AET kiến tạo tương lai cho thế hệ trẻ AET-G ra đời như một bước đi tất yếu, mang ý nghĩa mở rộng phạm vi hoạt động của hội, đưa các định hướng, chương trình và đề án giáo dục - đào tạo vào đời sống thực tiễn bằng những dự án cụ thể, hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ giáo dục và khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa để phục vụ cho sự nghiệp trồng người. AET-G hướng đến việc xây dựng những cầu nối bền vững giữa nhà trường, doanh nghiệp, ngân hàng và cộng đồng, qua đó tạo nên một hệ sinh thái giáo dục - đào tạo toàn diện, nơi nguồn vốn, nguồn lực và nhân lực được kết nối, bổ sung và phát triển. Đồng thời, AET-G cũng khẳng định trách nhiệm của mình trong việc triển khai các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, đào tạo và bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp hiện nay. Đặt trọn niềm tin vào tầm nhìn của Hội Giáo dục - Đào tạo TPHCM, AET-G tự hào được đồng hành cùng hội, lấy sứ mệnh và tầm nhìn của hội làm kim chỉ nam, để từ đó cùng nhau nuôi dưỡng nhân tài, ươm mầm sáng tạo và kiến tạo tương lai cho thế hệ trẻ. TS TÔ HOÀI THẮNG, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ sáng tạo khởi nghiệp (IES): Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người học Với tư cách là thành viên của AET, IES giữ một vai trò chiến lược trong việc phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho hoạt động giáo dục của thành phố. Sự hợp tác này nhằm mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đảm bảo người học được trang bị những năng lực cốt lõi để thành công. Viện tập trung xây dựng các chương trình đào tạo gắn liền với nhu cầu thị trường, giúp học viên không chỉ nắm vững kiến thức mà còn thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp cụ thể. Phương pháp đào tạo của IES chú trọng vào thực hành và các dự án thực tế. Qua đó, người học được rèn luyện tư duy phản biện, khả năng thích ứng và các kỹ năng số cần thiết. Đây là bước đi quan trọng để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Sự đồng hành giữa IES và AET được kỳ vọng sẽ tạo ra một thế hệ nhân lực mới, vững vàng về chuyên môn, giỏi về kỹ năng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho thành phố và cả nước.

PGS-TS NGUYỄN KIM HỒNG