Hội nghị Vật lý - Toán quốc tế 2027 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng

Ngày 17-10, ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT làm việc với UBND TP Đà Nẵng về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Vật lý - Toán quốc tế 2027.

Hội nghị Vật lý - Toán quốc tế 2027 được Hiệp hội Vật lý - Toán quốc tế - ICMP lựa chọn tổ chức tại TP Đà Nẵng, dự kiến vào ngày 2 đến 7-8-2027.

Hội nghị dự kiến có khoảng 600 - 800 nhà khoa học từ các quốc gia trên thế giới, trong đó có những người đạt giải thưởng Fields, Abel, Nobel Vật lý, Dirac về Vật lý. Đây là sự kiện khoa học quan trọng và uy tín nhất trong lĩnh vực Vật lý - Toán trên thế giới, do Hiệp hội Vật lý - Toán Quốc tế tổ chức 3 năm 1 lần. Hội nghị sẽ có phiên toàn thể và các phiên chuyên đề.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, đây là sự kiện khoa học quốc tế lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam trong lĩnh vực Vật lý - Toán học. Sự kiện cũng giúp quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như điểm đến du lịch và khoa học quốc tế.

Trong 6 ngày hội nghị, dự kiến sẽ có các hoạt động vệ tinh kết nối nhà khoa học với sinh viên, học sinh phổ thông, truyền cảm hứng học Toán học - Vật lý và hướng đến đào tạo thế hệ trẻ yêu khoa học, sẵn sàng làm chủ công nghệ.

XUÂN QUỲNH