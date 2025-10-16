Nhà trường hợp lực cùng doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Chuyển đổi xanh là điều kiện sống còn để doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh.

Ngày 16-10, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM (ĐHQG HCM), Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC), Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) phối hợp tổ chức Uni Tour với chủ đề "Kết nối nơi đào tạo nhân lực xanh cho doanh nghiệp". Sự kiện thu hút hơn 30 doanh nghiệp trong hệ sinh thái HVNCLC.

Chương trình Uni Tour với chủ đề "Kết nối nơi đào tạo nhân lực xanh cho doanh nghiệp"

Tại chương trình, PGS-TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa khẳng định, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn “nên làm”, mà là điều kiện sống còn để doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh, tuân thủ chuẩn mực mới của thị trường và đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững.

"Nhưng để đi từ chiến lược đến hành động, chúng ta cần một hệ sinh thái đồng kiến tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp đưa ra bài toán thực tiễn và yêu cầu tiêu chuẩn mới. Đó là trường đại học cung cấp tri thức – công nghệ – nhân lực", PGS-TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ nói.

Ngoài ra, vai trò của truyền thông cũng hết sức quan trọng. Báo chí lan tỏa câu chuyện tốt, nhân rộng mô hình thành công, tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

PGS-TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ cho biết, năng lực cốt lõi của nhà trường trải rộng trên nhiều trụ cột công nghệ then chốt của chuyển đổi xanh như AI, cơ giới hóa, tự động hóa, năng lượng xanh, vật liệu xanh, tuần hoàn trong công nghiệp chế biến…

Ông nói: "Chúng tôi kỳ vọng những lớp kỹ sư của Trường đại học Bách khoa đủ năng lực dẫn dắt hành trình chuyển đổi xanh tại doanh nghiệp Việt".

Hoạt động nghiên cứu tại t rường Đại học Bách Khoa TPHCM

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp HVNCLC cho biết, trong hành trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh kéo dài từ giữa năm 2025 đến cuối 2026, hội đặt mục tiêu tạo ra các kết nối cụ thể giữa doanh nghiệp – trường đại học – viện nghiên cứu, để tri thức hàn lâm được ứng dụng thành sản phẩm và dịch vụ thực tiễn phục vụ đời sống người tiêu dùng.

Thay mặt nhóm doanh nghiệp tham gia chương trình, ông Phạm Đức Nam Trung, Giám đốc tài chính công ty TNHH MTV Dat Bike Việt Nam cho biết, các kỹ sư Việt Nam đang đóng góp rất lớn cho doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi xanh.

THANH DUNG