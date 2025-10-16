Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công trường nội trú, bán trú liên cấp xã Tây Giang (Đà Nẵng)

Ngày 16-10, tại xã biên giới Tây Giang, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công Dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và THCS xã Tây Giang. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đến dự.

Dự án có tổng kinh phí dự kiến là 262,1 tỷ đồng, thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp III với diện tích quy hoạch là 71.687m2. Công trình bao gồm các hạng mục: khối lớp học, bộ môn, hiệu bộ với quy mô 3 tầng.

Dự án dự kiến sẽ hoàn thành, bàn giao trong tháng 8-2026 để đưa vào phục vụ cho năm học mới 2026 - 2027. Đây là công trình mang ý nghĩa chính trị quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới theo kết luận của Bộ Chính trị là một quyết sách lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc. Điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các em học sinh tại vùng “phên dậu” của Tổ quốc, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ tại chỗ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, chủ trương của Đảng và Nhà nước nêu rõ “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” cùng với đó là phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các tỉnh biên giới. Đây là chủ trương lớn, góp phần thực hiện công bằng xã hội, đảm bảo sự bình đẳng giữa các dân tộc.

Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo xã Tây Giang tiếp tục chuẩn bị sẵn điều kiện, mặt bằng để xây dựng giai đoạn 2 của dự án và giao Quân khu 5, Công an hỗ trợ tối đa cho dự án. “Ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít để chúng ta xây dựng trường này và 6 trường còn lại. Tình dân tộc, nghĩa đồng bào tạo điều kiện cho các em học sinh được tiếp cận giáo dục để phát triển. Từ đó, các em có tương lai và sẽ quay về cống hiến cho địa phương, phát triển kinh tế”, Thủ tướng chia sẻ.

Đặc biệt Thủ tướng lưu ý, khi xây trường học phải đúng tiêu chuẩn, kiên cố, đảm bảo yêu cầu dạy học và lưu trú của học sinh, giáo viên. Phải có phòng văn hóa trong trường học để học sinh tiếp tục bảo tồn phát huy văn hóa của dân tộc. Đảm bảo trường học kiên cố, văn minh và hiện đại, để khi có sự cố thiên tai xảy ra thì học sinh không phải lo. Đối với trường học phải nâng cao chất lượng dạy và học, đào tạo học sinh thành con người toàn diện, phát triển toàn diện.

Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất quà cho 10 hộ dân trên địa bàn xã Tây Giang.

