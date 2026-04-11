Hội Nông dân TPHCM ra mắt “Điểm cung ứng nông sản sạch, an toàn”

Sáng 11-4, tại phường Cầu Kiệu, Hội Nông dân TPHCM phối hợp với UBND phường Cầu Kiệu ra mắt “Điểm cung ứng nông sản sạch, an toàn”.

Chương trình có sự phối hợp của Sở An toàn thực phẩm, Hội Hóa học TPHCM và các đơn vị chuyên môn. Các sản phẩm cung ứng gồm rau, củ, quả, trái cây an toàn; sản phẩm OCOP; các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, có chứng nhận chất lượng theo quy định.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện chủ trương của thành phố về đảm bảo an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân. Các điểm cung ứng nông sản an toàn sẽ được tổ chức hằng tuần, với các sản phẩm được kiểm soát chất lượng chặt chẽ.

Tại phường Cầu Kiệu, các điểm cung ứng được tổ chức định kỳ 1 lần/tuần, thời gian từ 7 giờ đến 11 giờ 30 vào ngày cuối tuần. Trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục cùng UBND phường Cầu Kiệu khảo sát thêm các địa điểm phù hợp để tổ chức “Điểm cung ứng nông sản sạch, an toàn”.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM cho biết, trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đô thị, yêu cầu về an toàn thực phẩm, sức khỏe cộng đồng và chất lượng bữa ăn của người dân ngày càng được đặt ra cấp thiết. Nông sản an toàn là nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe nhân dân, xây dựng niềm tin của người tiêu dùng.

Người dân phường Cầu Kiệu mua rau, trái cây sạch tại buổi ra mắt “Điểm cung ứng nông sản sạch, an toàn”

Tại sự kiện, Hội Nông dân TPHCM và UBND phường Cầu Kiệu đã ký kết chương trình phối hợp, tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện tốt các phong trào, chương trình trọng tâm của thành phố.

Các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Cầu Kiệu được nhận những phần quà nông sản sạch, an toàn trong sáng 11-4

Dịp này, Hội Nông dân TPHCM trao tặng 50 phần quà nông sản cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở phường Cầu Kiệu.

ĐỨC TRUNG

