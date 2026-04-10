Hơn 1.000 học sinh trải nghiệm thực hành PCCC

Các em học sinh được trải nghiệm chữa cháy bằng bình khí

Chương trình do Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 28 TPHCM phối hợp với nhà trường tổ chức, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng ngừa, xử lý sự cố cháy nổ và thoát nạn an toàn cho học sinh, giáo viên.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng PCCC đã thông tin về tình hình cháy nổ và chỉ rõ nguyên nhân, hậu quả của các vụ cháy xảy ra trên địa bàn TPHCM trong 3 tháng đầu năm 2026, Qua đó, giúp cán bộ, giáo viên và học sinh đề phòng các nguy cơ cháy nổ trong sinh hoạt hàng ngày; trang bị kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố.

Hướng dẫn thầy cô giáo sử dụng bình chữa cháy khí CO 2

Sau phần giới thiệu lý thuyết, các em học sinh được trực tiếp tham gia thực hành sử dụng bình chữa cháy khí, bình bột; triển khai, rải vòi chữa cháy; kỹ thuật cuộn vòi lăng; xử lý các tình huống cháy nổ giả định. Thông qua hoạt động trải nghiệm này giúp các em nâng cao khả năng phản xạ và chủ động ứng phó khi có sự cố.

Dịp này, cán bộ PCCC cũng hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” trên điện thoại, giúp người dân rút ngắn thời gian truyền tin khi có cháy, nổ xảy ra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH.

Thực hành chữa cháy bằng vòi lăng

Trường học là môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ do tập trung đông người và có nhiều thiết bị dễ cháy như khu vực để xe, thiết bị điện tử phục vụ giảng dạy. Trong khi đó, học sinh thường thiếu kỹ năng xử lý tình huống, dễ hoảng loạn khi xảy ra sự cố. Vì vậy, việc tăng cường tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC và CHCN, góp phần bảo đảm an toàn cho học đường là hết sức cần thiết

THÀNH HUY