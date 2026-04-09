Sâu sát địa bàn để lắng nghe đề xuất từ cơ sở

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong quý 1 năm 2026, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương đều đạt và vượt kế hoạch. Riêng thu ngân sách nhà nước đạt 1.127 tỷ đồng (gần 28 % so với dự toán).

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Định lần thứ 4 (mở rộng) nhiệm kỳ 2025-2030

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng luôn được Đảng ủy phường chú trọng lãnh đạo thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Thường trực Đảng ủy phường Tân Định chủ trì hội nghị

Trong quý 1 năm 2026, các đoàn thể chính trị - xã hội của phường đã phát động mỗi khu phố xây dựng ít nhất một mô hình “Dân vận khéo”. Nhờ vậy, những vấn đề bức thiết từ cơ sở được giải quyết kịp thời.

Đại diện các khu phố phát biểu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, bên cạnh việc biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy phường Tân Định là rất phấn khởi, nhưng cũng cần nghiêm túc rà soát các tồn tại, hạn chế, từ đó bổ sung các giải pháp mang tính đột phá cho quý 2, làm đòn bẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cả năm.

Đồng chí Trần Văn Cư, phát biểu tại hội nghị

Mặt khác, Đảng ủy phường cũng phải chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; tập trung xây dựng lực lượng công an, quân sự tinh nhuệ, vững mạnh; chú trọng công tác phòng chống ma túy; tăng cường rà soát quản lý tài sản, vật tư công; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, bám sát địa bàn để kịp thời lắng nghe và giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

MẠNH THẮNG