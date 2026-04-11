Sức sống cơ sở

Phường Xuân Hòa: Giữ gìn vệ sinh môi trường để xây dựng mĩ quan đô thị

SGGPO

Sáng 11-4, UBND phường Xuân Hòa (TPHCM) tổ chức lễ ra quân thực hiện chỉnh trang đô thị năm 2026

Lễ ra quân thực hiện chỉnh trang đô thị năm 2026 tại phường Xuân Hòa, TPHCM. Ảnh: THX
Tại buổi ra quân, các đơn vị của phường thực hiện tổng vệ sinh trên nhiều tuyến đường, tuyến hẻm và khu vực công cộng; vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch; trồng mới, bổ sung cây xanh tạo mảng xanh đô thị. Ngoài ra, lực lượng công an phường sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, trường hợp buôn bán, kinh doanh không đúng quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa cho biết, việc chỉnh trang đô thị không chỉ dừng lại ở việc làm sạch đường phố, thông thoáng vỉa hè, mà hướng đến xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống. Đồng thời lập lại kỷ cương trong quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy.

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: THX
Các đơn vị của phường Xuân Hòa ra quân chỉnh trang đô thị. Ảnh: THX

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường cũng yêu cầu Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và 24 khu phố trên địa bàn theo dõi tiến độ thực hiện, phối hợp với Công an phường xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, môi trường. Mặt khác, các đơn vị tiếp tục khảo sát, đề xuất duy tu, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, vận động người hiến đất mở rộng hẻm.

THANH HIỀN

