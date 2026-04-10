Phường Rạch Dừa trao quyết định về công tác cán bộ cho 2 nhà giáo

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND phường đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đào Vĩnh Bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS Nguyễn Trãi giữ chức vụ Hiệu trưởng; bổ nhiệm bà Điêu Thị Hường, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Mầm non Đại Dương Xanh giữ chức vụ Hiệu trưởng. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 10-4-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đào Vĩnh Bộ, tân Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi khẳng định sẽ đảm nhận nhiệm vụ mới với tinh thần chủ động đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm để xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nhân văn và sáng tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa mong rằng hai cán bộ vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành, xây dựng môi trường giáo dục đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, giảng dạy…

KHÁNH CHI