Phường Tân Khánh tăng tốc bàn giao mặt bằng dự án Suối Cái

Ngày 9-4, phường Tân Khánh (TPHCM) tổ chức khảo sát thực địa dọc tuyến Suối Cái (đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai), nhằm nắm bắt tình hình, tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nạo vét, gia cố tuyến suối.

Đoàn khảo sát do bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đơn vị liên quan.

Đoàn khảo sát phường Tân Khánh tại thực địa dọc tuyến Suối Cái

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra tiến độ, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe ý kiến các hộ dân thuộc diện thu hồi đất; ghi nhận nhiều kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để xem xét, xử lý kịp thời.

Bà Trần Thị Diễm Trinh nhấn mạnh, dự án nạo vét, gia cố Suối Cái có ý nghĩa quan trọng trong cải thiện môi trường, đảm bảo thoát nước, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống người dân. Các bộ phận liên quan được yêu cầu tăng cường phối hợp, rà soát từng trường hợp cụ thể, đẩy mạnh đối thoại, vận động để tạo đồng thuận, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là tại những vị trí chưa bàn giao mặt bằng. Đồng thời, phường sẽ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Khánh thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng dự án

Dự án nạo vét, gia cố Suối Cái (đoạn từ cống Thợ Ụt đến sông Đồng Nai) là công trình thủy lợi kết hợp giao thông trọng điểm, có tổng mức đầu tư hơn 5.892 tỷ đồng, dài gần 19km. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần cải thiện khả năng thoát nước cho lưu vực hơn 22.500ha, phục vụ các phường Bình Dương, Vĩnh Tân, Tân Khánh, Tân Hiệp.

ĐÌNH DƯ