Phường Dĩ An ra quân lập lại trật tự đô thị

Sáng 10-4, UBND phường Dĩ An (TPHCM) ra quân lập lại trật tự đô thị (TTĐT) và xây dựng mô hình Công an phường kiểu mẫu về đảm bảo TTĐT.

Tại buổi lễ, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị công bố kế hoạch của UBND xã về siết chặt kỷ cương, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đồng thời ra mắt Tổ kiểm tra công tác quản lý TTĐT trên toàn địa bàn.

UBND phường Dĩ An tổ chức lễ ra quân triển khai các giải pháp tăng cường quản lý trật tự đô thị

Dịp này, Công an phường cũng trình bày kế hoạch xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về đảm bảo TTĐT”, với trọng tâm là tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Đại diện 19 khu phố ký cam kết về thực hiện các tiêu chí “Khu phố bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị”

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, buôn bán trái phép, vi phạm trật tự xây dựng trên tuyến đường Trần Quốc Toản.

Đây là hoạt động thể hiện quyết tâm của chính quyền và nhân dân phường Dĩ An trong xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, đồng thời từng bước hình thành lực lượng công an cơ sở chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

ĐÌNH DƯ