Khai mạc dự án Công tắc khoa học năm 2025

Chiều 27-10, tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình, TPHCM), dự án Công tắc khoa học năm 2025 với chủ đề “Một sức khỏe” được khai mạc. Chương trình do báo Tuổi Trẻ, Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) và Công ty Bayer Việt Nam phối hợp tổ chức.

Năm nay, chương trình sẽ tổ chức tại 4 trường THCS (gồm 3 trường ở TPHCM là THCS Hoàng Hoa Thám, THCS TânTạo, THCS Tân Sơn và Trường THCS Long Thọ, Đồng Nai), với sự tham gia của hơn 5.200 học sinh. Thông qua chương trình, học sinh được tiếp cận kiến thức khoa học thông bằng nhiều hình thức như đọc sách, sáng tác nhạc, vẽ tranh, trò chơi khoa học và giao lưu cùng các nhà nghiên cứu.

Học sinh tham quan triển lãm tranh tại hoạt động của dự án Công tắc khoa học năm 2025. Ảnh: KIM HUYỀN

Điểm mới của dự án là cách truyền đạt kiến thức khoa học bằng các trò chơi mới do nhóm nhà khoa học trẻ sáng tạo. Song song đó, các em còn được hướng dẫn sáng tác tranh, chia sẻ suy nghĩ với cộng đồng. Những bức tranh đẹp, nội dung hay sẽ được triển lãm dưới sân trường và được chọn giới thiệu trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ của Báo Tuổi Trẻ.

Ngoài ra, mỗi trường sẽ chọn 5-7 học sinh làm đại sứ khoa học. Đây là những bạn tham gia tích cực các hoạt động của dự án và hiểu biết về chương trình. Đại sứ khoa học sẽ tham gia chuyến trải nghiệm thực tế tại Thảo Cầm Viên để tìm hiểu hệ sinh thái động thực vật.

Học sinh tham gia các trò chơi của dự án Công tắc khoa học năm 2025. Ảnh: KIM HUYỀN

Anh Vũ Duy Thanh, đại diện Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford, cho biết: “Việc nâng cao hiểu biết cho học sinh rất cần thiết. Các em sẽ nhận ra mối liên hệ chặt chẽ giữa sức khỏe con người, động vật và môi trường đều gắn bó và ảnh hưởng lẫn nhau. Điều này giúp học sinh hình thành lối sống lành mạnh, yêu thương động vật, quan tâm môi trường sống”.

“Dự án Công tắc khoa học năm 2025 là hoạt động ý nghĩa, góp phần giúp học sinh tiếp cận khoa học một cách gần gũi, sinh động. Thông qua các hoạt động của dự án, các em không chỉ được mở rộng hiểu biết về sức khỏe con người, động vật và môi trường, mà còn rèn luyện tinh thần hợp tác, kỹ năng tư duy khoa học”, ông Nguyễn Xuân Đắc, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình, TPHCM) chia sẻ.

KIM HUYỀN