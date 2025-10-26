Hội Tư vấn và đại lý thuế TPHCM đồng hành với hộ kinh doanh khi bỏ thuế khoán

Lãnh đạo Thuế TPHCM cảm ơn và đề nghị Hội Tư vấn và đại lý thuế TPHCM tiếp tục đồng hành với ngành thuế cũng như người nộp thuế trong việc thực hiện các chủ trương chính sách chung, trong đó đặc biệt là chủ trương bỏ thuế khoán từ 1-1-2026.

Các doanh nhân tư vấn thuế trong các phần thi về trang phục, tài năng

Hội Tư vấn và Đại lý thuế TPHCM (HTCAA) vừa tổ chức cuộc thi nét đẹp doanh nhân tư vấn thuế 2025, với chủ đề “Rạng rỡ doanh nhân – tỏa sáng nét đẹp nghề tư vấn thuế". Sự kiện nhằm chào mừng 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 – 13-10-2025) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TPHCM bày tỏ cảm ơn sự chung tay của HTCAA trong việc hỗ trợ ngành thuế và người nộp thuế thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thuế. Trong đó, một trong những chủ trương lớn là từ 1-1-2026 sẽ bỏ thuế khoán.

“Thời gian tới, ngành thuế TPHCM tiếp tục triển khai nhiều công việc, rất mong HTCAA tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong công tác triển khai chủ trương bỏ hộ khoán”, ông Nguyễn Tiến Dũng nói.

Hiện ngành thuế TPHCM đang quản lý hơn 361.000 hộ kinh doanh, trong đó có hơn 276.000 hộ thuộc diện phải nộp thuế. Trong số này, có tới 93,1% là hộ thuộc diện khoán thuế (hơn 257.000 hộ), theo chủ trương chung sẽ phải chuyển sang hộ kê khai từ 1-1-2026.

Cũng tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM (HUBA), đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp gửi lời cảm ơn đến HTCAA đã đồng hành với các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp trong việc tuân thủ tốt chính sách thuế, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tư nhân.

Cuộc thi nét đẹp doanh nhân tư vấn thuế 2025 thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nhân tư vấn thuế, cùng hàng trăm hội viên HTCAA. Bà Lê Thị Thu Hương, Chủ tịch HTCAA cho biết, hàng năm, HTCAA thường kết hợp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam với các hoạt động thiện nguyện từ sự đóng góp của Hội viên như trao tặng cầu bê tông, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, hay tặng quà cho những người già khó khăn, người khuyết tật... Năm nay, trong tháng 9, 10, Hội viên đã chung tay đóng góp hỗ trợ đồng bào Nghệ An, Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi bão lụt.

MAI HOA