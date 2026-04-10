Hôm nay 10-4, nhiệt độ tại TPHCM tiếp tục ở mức cao

Ngày 10-4, nhiệt độ tại TPHCM tiếp tục ở mức cao. Nhiệt độ lúc 13 giờ khoảng 35 độ C, duy trì nắng nóng nhiều giờ trong ngày.

Nắng nóng ở TPHCM khá gay gắt. Ảnh: MINH HẢI

Theo dự báo cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 10-4, độ ẩm tại TPHCM vào lúc 10 giờ là khoảng 45%, giảm còn 37% vào 13 giờ và 38% vào 16 giờ.

Khu vực Nam bộ, trong đó có TPHCM, nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 45-50%. Tuy nhiên, độ ẩm tại TPHCM có thể thấp hơn mức phổ biến của toàn vùng, đặc biệt vào thời điểm nắng mạnh giữa trưa và đầu giờ chiều. Tình trạng này sẽ làm gia tăng cảm giác khô nóng.

Trên phạm vi cả nước, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày qua. Ngày 10 và 11-4, nắng nóng tiếp tục diện rộng. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm thấp nhất 35-40%. Các khu vực khác tiếp tục có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo nắng nóng ở nhiều khu vực có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đây là đợt nắng nóng có cường độ mạnh, nhiều nơi trên 40 độ C và chưa có dấu hiệu kết thúc trong ngắn hạn.

PHÚC HẬU