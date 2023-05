Hôm nay, 18-5, phía Bắc nắng nóng “đặc biệt gay gắt”

Theo cảnh báo của Tổng cục Khí tượng - thủy văn, hôm nay 18-5, từ Hà Nội đến Hà Tĩnh, nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiều nơi có thể vượt 40 o C. Mới sáng sớm nhưng Hà Nội và miền Bắc đã nắng chói chang.

Theo ông Trần Hồng Thái, Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng - thủy văn, cường độ nắng nóng sẽ giảm dần về phía Nam. Từ Hà Nội đến Quy Nhơn (Bình Định) đều nắng nóng đến nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Trong đó, từ Hà Nội đến Đà Nẵng đều có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt.

Riêng Đà Lạt (Lâm Đồng), TPHCM và một số tỉnh ở Nam bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào hoặc dông, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất tại TPHCM 35oC.

Hôm qua 17-5, nền nhiệt độ tại Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc, miền Trung đã tăng rất cao. Trạm khí tượng tại Hà Đông (Hà Nội) đo được mức nhiệt 40oC (thực tế có nơi người dân tự đo được nền nhiệt lên tới 43oC hoặc 45oC lúc 17 giờ chiều).

Các trạm khác ở TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), Hồi Xuân (Thanh Hóa), Tây Hiếu (Nghệ An)… cũng đều ghi nhận chỉ số xấp xỉ 40oC. Toàn bộ miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nắng nóng diện rộng. Nhiều nơi, độ ẩm không khí chỉ còn 28-30% vào buổi trưa, nên rất oi nồng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người già, người cao huyết áp, có bệnh hô hấp, tim mạch…

Phản hồi thông tin người dân đo được nhiệt độ lên tới 45oC vào trưa 17-5 (chứ không phải 40oC như cơ quan khí tượng đưa ra), Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch khoảng 2-4oC, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa…