Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến thăm và tặng quà chính sách người có công, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Ngày 31-8, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm Trưởng đoàn đến thăm và tặng quà chính sách người có công, nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi cán bộ tiền khởi nghĩa. Thực hiện: VĂN MINH

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn; Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, trò chuyện cùng ông Nguyễn Chương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đến thăm gia đình ông Nguyễn Chương (sinh năm 1930) và gia đình ông Huỳnh Phước Hỷ (sinh năm 1930) cùng ngụ tại phường Sài Gòn (TPHCM). Hai ông đều là cán bộ tiền khởi nghĩa.

Ở tuổi 95, hai ông vẫn giữ được sự minh mẫn và niềm tự hào khi kể lại những năm tháng tham gia cách mạng.

Trong không khí ấm áp, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe, lắng nghe từng câu chuyện, từng kỷ niệm mà hai ông chia sẻ về một thời tham gia cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, tặng quà đến gia đình ông Nguyễn Chương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo TPHCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cách mạng đi trước, cán bộ tiền khởi nghĩa trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, chúc hai ông sống trường thọ, sống vui khỏe bên gia đình và con cháu, là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, trò chuyện cùng ông Huỳnh Phước Hỷ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với cả nước, TPHCM luôn là một trong những địa phương đi đầu trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với đất nước.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần gia đình chính sách, người có công; thực hiện tốt chính sách đối với người có công.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, tặng quà đến gia đình ông Huỳnh Phước Hỷ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Chương và ông Huỳnh Phước Hỷ gửi lời cảm ơn chân thành, khẳng định tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

VĂN MINH