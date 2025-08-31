Xã hội

Đoàn quân đội Nga, Lào và Campuchia tham quan Triển lãm Thành tựu đất nước

Sáng 31-8, đoàn quân đội Nga, Lào và Campuchia tham gia diễu binh A80 đã viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Triển lãm Thành tựu đất nước tại Hà Nội.

Sau khi dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đoàn di chuyển đến Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại xã Đông Anh, Hà Nội.

Tại đây, đoàn quân nhân quốc tế tham quan khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, nơi giới thiệu nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam.

>>> Đoàn quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga tham quan triển lãm:

Trien lam khu BP 2.JPG
Trien lam khu BP 3.JPG

>>> Đoàn Quân đội nhân dân Lào tham quan triển lãm:

Trien lam khu BP 9.JPG
Trien lam khu BP 10.JPG

>>> Đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia tham quan triển lãm:

Trien lam khu BP 8.JPG
Trien lam khu BP 7.JPG

>>> Đoàn quân nhân Liên bang Nga giao lưu với người dân và chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm:

Trien lam khu BP 4.JPG
Trien lam khu BP 11.JPG
