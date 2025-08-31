Hà Tĩnh: Sạt lở đồi núi, đất trồng chè

Đến trưa 31-8, tại nhiều địa bàn ở tỉnh Hà Tĩnh đã ngớt mưa, trời tạnh ráo, nước ngập đang rút chậm. Sau mưa lũ, một số diện tích đất trồng chè công nghiệp, đường giao thông bị sạt lở cục bộ.

Video: Dọn dẹp bùn đất, rác bẩn trên cầu tràn ở xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh sau mưa lũ

Trưa 31-8, ông Cao Kỷ Vị, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, địa bàn trời đã ngớt mưa, tạnh ráo, một số tuyến đường giao thông, cầu tràn bị ngập nước trước đó hiện đã rút xuống.

Sau khi nước rút, chính quyền địa phương và người dân nhanh chóng dọn dẹp bùn lầy, rác bẩn, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt.

Nước rút, người dân và lực lượng chức năng dọn dẹp bùn đất, rác bẩn để đảm bảo an toàn giao thông

Sau mưa lũ, trên địa bàn xã có một số diện tích trồng cây chè công nghiệp của người dân ở vùng Đượng Dâu, Đượng Cựa, Đượng Giang (thôn Tiền Phong), gần sông Ngàn Phố bị ảnh hưởng sạt lở, nhiều cây chè bị cuốn trôi.

Sau khi nước rút, người dân dọn dẹp bùn và rác bẩn trên cây chè công nghiệp

Ngoài ra, có khoảng 20ha cây chè công nghiệp cũng bị rêu rác, bùn lầy phủ bám, nguy cơ làm giảm năng suất, sản lượng vào cuối vụ thu hoạch.

Nhiều diện tích cây chè công nghiệp bị cuốn trôi do sạt lở

Tại một số tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã bị xói lở, bong tróc mặt đường. Đặc biệt, tuyến đường trục xã, đoạn từ cầu Trúc Vạc đi cầu Đại Kim (thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2), có khoảng 20-30m3 đất đá, cây cối từ trên sườn đồi cao bị sạt lở tràn xuống lòng đường.

Nhiều diện tích cây chè công nghiệp bị cuốn trôi do sạt lở

Trưa cùng ngày, ông Phan Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn mưa đã tạnh, mực nước cơ bản chững lại và theo dự báo sẽ rút xuống.

Hiện nay, địa phương chưa có hộ dân nào bị ngập nước nhưng một số tuyến đường giao thông liên thôn ở khu vực thấp trũng vẫn còn ngập nước. Trong đó, điểm đường bị ngập sâu nhất khoảng 40-50cm, gây khó khăn trong việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Một số tuyến đường giao thông khu vực thấp trũng ở xã Sơn Tiến vẫn còn ngập cục bộ

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, các thôn triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là tại vùng xung yếu.

Hiện xã Sơn Tiến có khoảng 151ha lúa vụ hè thu của người dân ngập úng, nguy cơ bị thiệt hại nặng.

Một điểm sạt lở phía sau vườn nhà dân ở xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) Phạm Ngọc Tạo cho biết, trên địa bàn xã có một số điểm sườn đồi bị sạt lở, khiến một lượng đất đá tràn vào khu vực vườn và chuồng trại chăn nuôi gia súc của người dân, nhưng không gây ảnh hưởng đến người và nhà ở.

Một số đoạn đường ven đồi bị sạt lở, đất đá tràn xuống lòng đường gây cản trở giao thông.

Một điểm sạt lở, đất đá tràn xuống lòng đường ở xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh

>> Một số hình ảnh sau mưa lũ ở các xã Sơn Kim 2, Sơn Tiến:

DƯƠNG QUANG