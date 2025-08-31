Nghệ An: Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, nứt núi

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa bàn ở tỉnh Nghệ An xảy ra tình trạng sạt lở, nứt núi, ngập lụt.

Sạt lở Quốc lộ 7A đoạn qua xã Tam Thái

Chiều 31-8, ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái (tỉnh Nghệ An) cho biết, do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã đã xảy ra tình trạng sạt lở, ngập lụt gây chia cắt ở một số nơi.

Hiện nay, cầu tràn trên Tỉnh lộ 541B bị ngập sâu, chia cắt giữa trung tâm xã và các bản vùng trong. Quốc lộ 7A đoạn gần cầu Khe Quyên cũng bị sạt lở, đất đá trôi xuống đường. Chính quyền xã phải cử người ứng trực để đảm bảo an toàn cho người dân.

Các cầu tràn trên Tỉnh lộ 541B bị ngập sâu

Ngoài đường giao thông, mưa lớn cũng gây sạt lở đất nghiêm trọng, đe dọa an toàn tính mạng của người dân.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tam Thái đã phối hợp các lực lượng di dời khẩn cấp gia đình chị Lương Thị Cúc ở bản Na Tổng đến nơi an toàn.

Cầu Đình Phong bị hư hỏng nặng

Tại xã Tam Quang, mưa lớn khiến cầu Đình Phong bắc qua sông Lam bị sạt lở, hư hỏng. Đây là cây cầu nối từ bản Đình Phong sang các bản Đình Tiến, Đình Hương, Đình Thắng.

Ngay khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương đã cho rào chắn, ngăn người qua lại. Sự cố này khiến gần 300 hộ dân bị cô lập tạm thời.

Ngoài cầu Đình Phong, nhiều đoạn đường trên địa bàn Tam Quang cũng bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó khăn, nguy hiểm cho người qua lại.

Nứt núi tại bản Long Quang, xã Tiền Phong

Mưa lớn kéo dài cũng gây tình trạng nứt núi tại bản Long Quang, xã Tiền Phong. Bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch UBND xã cho biết, qua kiểm tra cho thấy, vết nứt có chiều dài hơn 100m, độ sâu trung bình khoảng 60cm, nằm trên sườn núi có địa hình dốc, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Dưới chân núi có 2 hộ dân và 1 xưởng mộc dân dụng với 28 người đang sinh sống và làm việc.

Ngay sau khi kiểm tra, xã đã tổ chức canh trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến địa chất, lên phương án sẵn sàng sơ tán dân đến nơi an toàn.

DUY CƯỜNG