Xã hội

Nghệ An: Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, nứt núi

SGGPO

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa bàn ở tỉnh Nghệ An xảy ra tình trạng sạt lở, nứt núi, ngập lụt.

4.jpg
Sạt lở Quốc lộ 7A đoạn qua xã Tam Thái

Chiều 31-8, ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái (tỉnh Nghệ An) cho biết, do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã đã xảy ra tình trạng sạt lở, ngập lụt gây chia cắt ở một số nơi.

Hiện nay, cầu tràn trên Tỉnh lộ 541B bị ngập sâu, chia cắt giữa trung tâm xã và các bản vùng trong. Quốc lộ 7A đoạn gần cầu Khe Quyên cũng bị sạt lở, đất đá trôi xuống đường. Chính quyền xã phải cử người ứng trực để đảm bảo an toàn cho người dân.

3.jpg
Các cầu tràn trên Tỉnh lộ 541B bị ngập sâu

Ngoài đường giao thông, mưa lớn cũng gây sạt lở đất nghiêm trọng, đe dọa an toàn tính mạng của người dân.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tam Thái đã phối hợp các lực lượng di dời khẩn cấp gia đình chị Lương Thị Cúc ở bản Na Tổng đến nơi an toàn.

z6963551940532_f6b61dc42383184da911f6c8d1ff32ea.jpg
Cầu Đình Phong bị hư hỏng nặng

Tại xã Tam Quang, mưa lớn khiến cầu Đình Phong bắc qua sông Lam bị sạt lở, hư hỏng. Đây là cây cầu nối từ bản Đình Phong sang các bản Đình Tiến, Đình Hương, Đình Thắng.

Ngay khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương đã cho rào chắn, ngăn người qua lại. Sự cố này khiến gần 300 hộ dân bị cô lập tạm thời.

Ngoài cầu Đình Phong, nhiều đoạn đường trên địa bàn Tam Quang cũng bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó khăn, nguy hiểm cho người qua lại.

2.jpg
Nứt núi tại bản Long Quang, xã Tiền Phong

Mưa lớn kéo dài cũng gây tình trạng nứt núi tại bản Long Quang, xã Tiền Phong. Bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch UBND xã cho biết, qua kiểm tra cho thấy, vết nứt có chiều dài hơn 100m, độ sâu trung bình khoảng 60cm, nằm trên sườn núi có địa hình dốc, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Dưới chân núi có 2 hộ dân và 1 xưởng mộc dân dụng với 28 người đang sinh sống và làm việc.

Ngay sau khi kiểm tra, xã đã tổ chức canh trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến địa chất, lên phương án sẵn sàng sơ tán dân đến nơi an toàn.

Tin liên quan
DUY CƯỜNG

Từ khóa

mưa lớn sạt lở nứt núi Nghệ An cô lập chia cắt di dời theo dõi ứng trực xã Tam Thái xã Tam Quang Bão số 6

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn