Tập trung xử lý dứt điểm vụ việc sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, trong đó có dự án sân bay Long Thành và trụ sở Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu tại phiên họp, 18-6-2026.

Chiều 18-6, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị thông báo kết quả phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo báo cáo, phiên họp đã công bố Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo gồm 19 thành viên theo Quyết định số 166-BCĐ/TW ngày 15-5-2026 của Bộ Chính trị và thảo luận, thống nhất một số nội dung công tác.

Thời gian qua, công tác rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, cập nhật thêm hơn 1.500 công trình, dự án, nâng tổng số lên hơn 4.400 dự án, công trình tồn đọng, có khó khăn, vướng mắc. Trong đó, đã hoàn thành xử lý 1.531 dự án.

Nhiều tổ đội nhân công làm việc xuyên trưa tại công trường Sân bay Long Thành. Ảnh: XUÂN TRUNG

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, cả nước đã rà soát hơn 30.500 cơ sở, trong đó đã đưa vào khai thác, sử dụng hơn 14.900 cơ sở.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tiếp tục được tăng cường. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 65 tổ chức đảng và hơn 3.300 đảng viên, trong đó có 2 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Qua thanh tra, kiểm toán, các cơ quan chức năng kiến nghị thu hồi hơn 790 tỷ đồng và 31ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 356 tập thể và hơn 1.100 cá nhân; đồng thời chuyển 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra, xử lý theo quy định.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố mới gần 2.000 vụ án với hơn 4.600 bị can; truy tố hơn 1.800 vụ án với hơn 4.500 bị can; xét xử sơ thẩm hơn 1.700 vụ án với hơn 4.400 bị cáo liên quan các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ...

Công tác thu hồi tài sản tiếp tục đạt kết quả tích cực, với hơn 1.300 tỷ đồng được thu hồi trong giai đoạn truy tố, xét xử và gần 4.000 tỷ đồng trong giai đoạn thi hành án dân sự; riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đạt hơn 1.800 tỷ đồng.

Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu từ nay đến cuối năm tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2026 và các kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm – Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, đẩy mạnh sửa đổi Luật Đất đai; xây dựng, ban hành nghị quyết đặc thù về xử lý vi phạm trong các lĩnh vực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các lĩnh vực trọng yếu khác.

ĐỖ TRUNG