Báo chí đồng hành cùng lực lượng vũ trang TPHCM

Chiều 18-6, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí và ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026).

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, gửi lời chúc mừng đội ngũ người làm báo; đồng thời ghi nhận sự phối hợp của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và hoạt động của lực lượng vũ trang thành phố thời gian qua.

Các đại biểu báo chí trung ương và TPHCM đã trao đổi, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền, tập trung vào đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, lan tỏa hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố trên báo chí và nền tảng số.

Dịp này, Bộ Tư lệnh TPHCM ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí trung ương và TPHCM, trong đó có Báo Sài Gòn Giải Phóng. Thỏa thuận nhằm tăng cường phối hợp, lan tỏa thông tin về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhà báo Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng ký kết quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM tại hội nghị

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, nhấn mạnh báo chí là lực lượng đồng hành quan trọng trong tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu tại hội nghị

Ông đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, đồng thời hỗ trợ tập huấn kỹ năng cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác truyền thông.

Bộ Tư lệnh TPHCM trao quà đến các cơ quan báo, đài

Dịp này, Bộ Tư lệnh TPHCM đã khen thưởng 22 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí trung ương và TPHCM vì có thành tích trong công tác tuyên truyền về lực lượng vũ trang thành phố.

THU HOÀI