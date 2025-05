Hôm nay, Bắc bộ trời mát, Nam bộ có mưa vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11-5, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời mát, vùng núi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 - 23 độ C, vùng núi cao dưới 19 độ C; khu vực Hà Nội trong ngày có lúc có mưa, nhiệt độ dao động từ 21 - 23 độ C.

Trên biển, gió Đông Bắc hoạt động mạnh ở cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Vịnh Bắc bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả Hoàng Sa) có sóng cao từ 2 - 3 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần đặc biệt lưu ý để bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, tại khu vực đất liền, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông gây mưa diện rộng. Từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Tây Bắc bộ và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa lớn. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ trời mát

Đáng chú ý, trong 6 giờ qua (từ 23 giờ ngày 10-5 đến 5 giờ sáng 11-5), nhiều khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Thanh Hoá và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại một số điểm như sau: Chiềng Ngàm (Sơn La) 124,8mm, Háng Lìa (Điện Biên) 89,8mm, Tân Thành (Thanh Hóa) 158mm, Tăng Thành (Nghệ An) 161,4mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại các tỉnh này đã đạt trạng thái bão hòa hoặc gần bão hòa (trên 85%).

Dự báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc các tỉnh kể trên là rất cao. Người dân sinh sống tại vùng núi, ven sông suối cần đề cao cảnh giác, thực hiện phương án phòng tránh đã được chính quyền địa phương phổ biến.

Tại Hà Tĩnh, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng cùng ngày, cũng đã ghi nhận các trận mưa vừa và mưa to tại một số nơi như Sơn Trường 48mm, Sơn Hồng 38,4mm, Đò Điệm 35,6mm. Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đạt ngưỡng bão hòa, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh.

Trong 3 - 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lớn hoặc dòng chảy tại các khu vực này được đánh giá ở mức cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh thiên tai, nhất là tại các khu vực miền núi, ven sông suối, nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong thời gian tới.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 27 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm mưa giảm dần. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày gió Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4, giật cấp 6; sau gió giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm dần. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3; phía Nam gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, sau mưa giảm dần; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 29 - 32 độ C, phía Nam 32 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, ngày 11-5, thời tiết TPHCM tiếp tục trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-36 độ C. Độ ẩm tương đối phổ biến trong khoảng 56-65%, mật độ mây trung bình từ 60-79%. Vào chiều tối và đêm, TPHCM có khả năng xuất hiện mưa rào vài nơi, nhiệt độ giảm nhẹ xuống khoảng 27-29 độ C.

