Xúng xính trang phục xuống phố trước thềm năm mới

Tại phường Thủ Dầu Một, công trình nhà truyền thống Thủ Dầu Một - nét đặc trưng văn hóa của vùng Đất Thủ đã trở thành địa chỉ thu hút đông đảo người dân gần xa về chụp ảnh dịp năm mới.
Trước thềm năm mới 2026, thanh âm nhịp sống phố phường lại rộn ràng, vui tươi, những thiếu nữ, trẻ em xúng xính váy áo xuống phố, góp phần lan tỏa niềm vui đón chào năm mới trong ngập tràn hy vọng.
