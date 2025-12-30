Sức sống cơ sở

Xúng xính trang phục xuống phố trước thềm năm mới

SGGPO

Trước thềm năm mới 2026, thanh âm nhịp sống phố phường lại rộn ràng, vui tươi, những thiếu nữ, trẻ em xúng xính váy áo xuống phố, góp phần lan tỏa niềm vui đón chào năm mới trong ngập tràn hy vọng.

Tại phường Thủ Dầu Một, công trình nhà truyền thống Thủ Dầu Một - nét đặc trưng văn hóa của vùng Đất Thủ đã trở thành địa chỉ thu hút đông đảo người dân gần xa về chụp ảnh dịp năm mới.

DUY06747.jpeg
DUY06821.jpeg
DUY06727.jpeg
DUY06722.jpeg
﻿Vào mỗi dịp lễ, Nhà truyền thống Thủ Dầu Một luôn thu hút người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh
DUY06706.jpeg
Các cháu thiếu nhi chụp ảnh bên xe thổ mộ, một nét văn hóa đặc trưng của vùng Đất Thủ xưa
DUY06765.jpeg
Nhiều người dân đến chụp ảnh tại nhà truyền thống Thủ Dầu Một
DUY06787.jpeg
Nhà truyền thống được địa phương trang trí các tiểu cảnh, các tấm liễn, câu đối để chào đón năm mới 2026. Nhiều bạn trẻ đã tranh thủ chụp album ảnh tết sớm
DUY06817.jpeg
Nhiều bạn trẻ xuống phố chụp ảnh cho dịp Xuân Bính Ngọ 2026
DUY06906.jpeg
Hai bạn trẻ chụp ảnh bên xe 67, phong cách hoài cổ trước nhà truyền thống Thủ Dầu Một

