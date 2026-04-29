Hôm nay, TPHCM nắng nóng kéo dài từ 13 giờ đến 16 giờ

Không khí lạnh đã và đang gây mưa dông diện rộng ở Bắc bộ. Hà Nội chuyển mát sáng 29-4. Trong khi đó, TPHCM nắng nóng 36 độ C kéo dài nhiều giờ.

Nhiều nơi ở miền Bắc có mưa do không khí lạnh. Ảnh: PHÚC HẬU

Sáng 29-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Hà Nội và một số nơi ở khu vực Đông Bắc bộ, gây mưa rào và dông trên diện rộng tại Bắc bộ (tập trung ở vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn…).

Theo đó, nhiều nơi đã xuất hiện mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 28-4 đến sáng 29-4 có nơi trên 50mm như Cao Sơn (Thái Nguyên) 94,8mm; Quý Hòa (Lạng Sơn) 61,8mm; Mông Ân (Cao Bằng) 58,7mm.

Tại Hà Nội, sáng sớm 29-4 có nơi mưa rào, trời chuyển mát. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định từ sáng đến trưa 29-4, Hà Nội tiếp tục mưa, trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất hôm nay 29 độ C.

Các ổ mưa dông đang di chuyển từ phía Tây sang phía Đông ở Bắc bộ, sáng 29-4. Ảnh: TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN QUỐC GIA

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 29-4, khối không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Tây Bắc bộ, sau đó mở rộng xuống một phần Trung Trung bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ tại khu vực Đông Bắc bộ phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, Bắc Trung bộ phổ biến 21-24 độ C, thời tiết chuyển mát.

Theo cơ quan khí tượng của Việt Nam, trong ngày và đêm 29-4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Chiều tối và tối cùng ngày, khu vực cao nguyên Trung bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông, cục bộ có nơi trên 60mm.

Tại khu vực Nam bộ, hôm nay tiếp tục xảy ra nắng nóng cục bộ. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo trong ngày 29-4, TPHCM có nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ C, diễn ra lúc 13-16 giờ. Độ ẩm không khí tại TPHCM lúc 13 giờ hôm nay có thể giảm còn 40%. Từ ngày 1-5, nắng nóng ở Nam bộ dịu dần.

PHÚC VĂN