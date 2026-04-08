Ra mắt ứng dụng “Thời tiết Việt Nam KTTV”

Trưa 8-4, Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) giới thiệu ứng dụng di động “Thời tiết Việt Nam KTTV”, cung cấp thông tin thời tiết chính thống, cập nhật theo thời gian thực phục vụ người dân và các cơ quan quản lý.

Theo Cục Khí tượng - thủy văn, ứng dụng này được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin khí tượng trong bối cảnh thiên tai có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. Dữ liệu thời tiết được cập nhật với tần suất 10 phút, cho phép người dùng theo dõi các yếu tố như nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, gió và mây theo đúng vị trí thực tế.

Nguồn dữ liệu của ứng dụng được tổng hợp từ hơn 2.600 trạm quan trắc mưa tự động trên cả nước, kết hợp với 8 trạm radar thời tiết, các mô hình dự báo số trị và bản tin chính thức từ Trung tâm Dự báo - khí tượng thủy văn quốc gia cùng hệ thống đài khí tượng - thủy văn tại các địa phương.

Giao diện của ứng dụng Thời tiết Việt Nam KTTV

Ứng dụng này cung cấp dự báo thời tiết đến 10 ngày, đồng thời hiển thị chi tiết theo chu kỳ 3 giờ. Người dùng có thể tra cứu thông tin tại mọi xã, phường trên cả nước và lưu tối đa 10 địa điểm để theo dõi thường xuyên.

Một trong những chức năng chính là hệ thống cảnh báo khí tượng - thủy văn nguy hiểm theo thời gian thực. Các hiện tượng như mưa dông, sét, lũ quét, sạt lở đất, áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển được cập nhật liên tục, kèm theo khuyến nghị ứng phó. Ứng dụng cũng tích hợp cảnh báo sét dựa trên dữ liệu định vị, giúp người dùng nhận thông tin sớm tại khu vực có nguy cơ.

Cục Khí tượng - thủy văn sẽ tiếp tục nâng cấp ứng dụng, bổ sung các bản đồ cảnh báo mưa, bão và các sản phẩm chuyên sâu khác trong thời gian tới.

Ứng dụng “Thời tiết Việt Nam KTTV” hiện cung cấp miễn phí trên nền tảng Android và iOS.

PHÚC VĂN