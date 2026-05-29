Tặng nhà Nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh khó khăn ở Vĩnh Long

Chiều 29-5, UBND xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khánh thành, bàn giao căn nhà Nghĩa tình đồng đội tặng gia đình ông Nguyễn Văn Xôi, 70 tuổi, cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Thạnh Phú và đơn vị tài trợ chung vui với ông Nguyễn Văn Xôi

Gia đình ông Xôi có 7 người con, cháu. Nhiều năm qua, gia đình sinh sống trong khu vực sạt lở; nhà ở và công trình phụ xuống cấp nghiêm trọng nhưng không đủ kinh phí nâng nền, xây mới.

Căn nhà được xây dựng với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng, trong đó Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (Resco) hỗ trợ 70 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Thạnh Phú trao quyết định tặng căn nhà Nghĩa tình đồng đội cho gia đình ông Nguyễn Văn Xôi

Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú Cao Thị Hồng Vân cho biết, xã Thạnh Phú hiện còn nhiều hộ gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở. Nhiều hộ sống trong khu vực sạt lở bờ sông Cổ Chiên, không đủ kinh phí gia cố móng, tôn nền, sửa chữa nhà khi mùa mưa lũ đến, trong đó có gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Xôi.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, sự hỗ trợ của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV đã giúp gia đình ông Xôi cải thiện điều kiện nhà ở, bảo đảm đời sống, sinh hoạt cho các thành viên trong gia đình.

HOÀI NAM