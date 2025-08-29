Hơn 30 ca sĩ hòa giọng trong MV “Vinh quang, ơi Việt Nam”

Ngày 29-8, tại Hà Nội, MV Vinh quang, ơi Việt Nam , một sản phẩm âm nhạc quy mô lớn của GS-TS, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí ra mắt.

Quy tụ hơn 30 ca sĩ và hơn 1.000 diễn viên quần chúng, được ghi hình suốt một tháng tại nhiều địa danh lịch sử, văn hóa từ Bắc tới Nam, ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, MV Vinh quang, ơi Việt Nam càng trở nên thiêng liêng và ý nghĩa khi lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, niềm vinh quang của Tổ quốc và khát vọng vươn lên trong mỗi trái tim người Việt.

Hình ảnh trong MV

Chia sẻ về quá trình sáng tác, GS-TS Nguyễn Anh Trí cho biết, ông đã ấp ủ ca khúc này hơn 3 năm. “Khi giai điệu vang lên trong đầu, tôi chỉ mất chưa đầy 30 phút để viết xong bản nhạc. Có lẽ cảm xúc dồn nén lâu ngày đã đến đúng thời điểm”, ông nói.

Tuy nhiên, để hoàn thiện, ông trăn trở nhiều chi tiết, “chỉ một chữ trong điệp khúc cũng khiến tôi suy nghĩ rất lâu để truyền tải trọn vẹn tinh thần tự hào dân tộc”. Tác giả cho hay, các ca sĩ khi nhận bản nhạc đã hát bằng tất cả nhiệt huyết, như một lời thúc giục và động viên mạnh mẽ khiến ông lên ý tưởng thực hiện MV này.

Hình ảnh trong MV

MV được ghi hình tại nhiều địa điểm biểu tượng như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, cầu Hiền Lương, cột cờ Lũng Cú, Bến Nhà Rồng, Nhạc viện TPHCM…. Đặc biệt, MV còn đưa vào hình ảnh đoàn duyệt binh tạo nên khí thế hào hùng, tái hiện tinh thần bất khuất và sức mạnh quật cường của dân tộc Việt Nam.

Đây là điểm nhấn thị giác giàu cảm xúc, góp phần làm cho tác phẩm trở thành một bản hùng ca bằng âm nhạc và hình ảnh. Tác giả Nguyễn Anh Trí bày tỏ sự hài lòng khi tác phẩm hoàn thiện cùng sự đồng hành của VTV, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước.

Hơn 30 nghệ sĩ và 1.000 bạn trẻ tham gia MV

PGS-TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, nhận định: Vinh quang, ơi Việt Nam có giai điệu hào hùng, ca từ cô đọng, dễ thuộc, dễ hát. Bài hát khắc họa hình ảnh một đất nước đoàn kết, kiên cường, lan tỏa tinh thần hứng khởi đến với đông đảo công chúng.

Thông điệp cốt lõi của ca khúc chính là tinh thần dân tộc và khát vọng vươn lên trong mỗi người Việt Nam. Đồng hành cùng MV này, đạo diễn Dương Lan Hương cũng chia sẻ, kịch bản MV nhấn mạnh thông điệp: mọi vinh quang của đất nước đều bắt nguồn từ sự đoàn kết.

Không chỉ là một nhà khoa học, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, GS-TS Nguyễn Anh Trí còn là tác giả của hơn 220 ca khúc, phần lớn ca ngợi Tổ quốc, khơi dậy tình yêu quê hương. Ông bày tỏ hy vọng “Vinh quang, ơi Việt Nam” sẽ được công chúng đón nhận và cất lên trong những thời khắc trọng đại, như một lời nhắc nhớ về niềm tự hào và tinh thần đoàn kết bất diệt của dân tộc.

MAI AN