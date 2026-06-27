Khám sức khỏe định kỳ cho người dân: Nơi làm tốt, chỗ còn chậm

Sau 1 tháng triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân, TPHCM đã ghi nhận nhiều phường, xã vào cuộc quyết liệt với số lượng người dân được khám tăng cao từng ngày. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi triển khai rất chậm, đặt ra yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ tổ chức.

Đã khám cho 108.895 người dân

Thống kê của Sở Y tế TPHCM, sau 31 ngày triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân (từ ngày 25-5 đến 24-6), toàn thành phố đã có 108.895 người được khám, trung bình 3.378 người/ngày. Nhiều địa phương không chờ người dân tự đến trạm y tế mà chủ động rà soát danh sách, thông báo lịch khám, phân nhóm đối tượng, tổ chức khám theo từng khu dân cư, từng nhóm tuổi, từng khung giờ. Nhờ vậy, số lượt khám tăng nhanh, hạn chế tình trạng ùn ứ, đồng thời giúp người dân dễ tiếp cận hơn.

Một số xã, phường có số người dân đến khám sức khỏe định kỳ cao như: xã An Nhơn Tây có 8.100 người được khám; xã Bà Điểm có 7.887 người; xã Tân Nhựt có 3.439 người; xã Bắc Tân Uyên có 3.213 người; xã Hiệp Phước có 3.091 người; phường Tăng Nhơn Phú có 2.876 người; phường Tân Mỹ có 2.802 người; xã Xuân Thới Sơn có 2.719 người; phường Tân Tạo có 2.481 người; xã Đất Đỏ có 2.146 người...

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh thăm khám sức khỏe cho người dân

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, điểm chung ở các địa phương có tiến độ tốt là sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền cơ sở, trạm y tế, khu phố, tổ dân phố, các đoàn thể và lực lượng cộng tác viên. Tuy nhiên, một số nơi có số lượng người dân được khám còn rất thấp. Các địa phương chưa đáp ứng tiến độ như: xã Phước Thành mới có 3 người được khám; xã Minh Thạnh 4 người; xã An Long 5 người; xã Trừ Văn Thố 7 người; xã Phú Giáo 13 người; xã Hòa Hiệp 17 người; xã Bình Châu 20 người; phường Sài Gòn 24 người; xã Xuyên Mộc 29 người; xã Bàu Bàng 34 người…

“Việc các địa phương chậm triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân không chỉ ảnh hưởng đến chỉ tiêu chung của thành phố, mà còn làm chậm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế ban đầu của người dân, nhất là nhóm người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng bày tỏ.

Tăng tốc để hoàn thành mục tiêu

Theo Sở Y tế TPHCM, còn 6 tháng để thành phố hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026. Đây là mục tiêu chưa từng có tiền lệ, đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn của ngành y tế, đồng thời cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và sự hưởng ứng tích cực của mỗi người dân. Ngành y tế thành phố sẽ tiếp tục triển khai nhiều nhóm giải pháp. Toàn bộ hệ thống y tế, từ bệnh viện chuyên sâu đến các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu sẽ tiếp tục được huy động tham gia chương trình.

Bác sĩ Bệnh viện An Bình thăm khám sức khỏe cho người dân. Ảnh: NGỌC HUYỀN

Bên cạnh tổ chức khám tại trạm y tế, bệnh viện, ngành y tế thành phố sẽ mở rộng khám lưu động tại doanh nghiệp, trường học, khu dân cư, cơ sở bảo trợ xã hội, viện dưỡng lão. Với người cao tuổi, người khuyết tật, người không có hoặc hạn chế khả năng đi lại, mô hình Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư sẽ tổ chức khám tại nhà. Tăng cường tổ chức khám sức khỏe phi địa giới hành chính, tạo điều kiện để người dân được lựa chọn cơ sở y tế phù hợp, không phụ thuộc nơi cư trú. Kết quả khám sẽ được cập nhật ngay lên Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng và đồng bộ vào Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Ngành y tế cũng sẽ tranh thủ những lần người dân tiếp xúc với hệ thống y tế như khám BHYT, tái khám bệnh mạn tính, khám thai, tiêm chủng… để hoàn thành việc khám sức khỏe nếu người dân chưa được khám trong năm. Phần mềm dashboard quản lý chương trình sẽ được nâng cấp, từ công cụ thống kê thành công cụ quản trị dân số khám sức khỏe theo thời gian thực, giúp xác định chính xác từng nhóm người chưa được khám để địa phương chủ động mời khám, đặt lịch hoặc tổ chức khám tại nhà…

“Khám sức khỏe toàn dân không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị cơ sở. Chương trình không chỉ nhằm hoàn thành một chỉ tiêu trong năm 2026 mà còn đặt nền móng cho một mô hình chăm sóc sức khỏe mới của thành phố: mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử, được khám sức khỏe định kỳ, được quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời và được can thiệp sớm ngay từ tuyến y tế cơ sở. Đây chính là bước chuyển quan trọng từ nền y tế chủ yếu chữa bệnh sang nền y tế chăm sóc sức khỏe chủ động, lấy người dân làm trung tâm, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và một thành phố đáng sống trong giai đoạn phát triển mới", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Thông tin từ Sở Y tế TPHCM, hiện Hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân đã hoàn tất các bước chuẩn bị và sẽ chính thức ra mắt vào ngày 1-7. Đây là sản phẩm chuyển đổi số có ý nghĩa đặc biệt của ngành y tế chào mừng Kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác. Khi đi vào vận hành, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử thống nhất, lưu giữ toàn bộ thông tin khám sức khỏe, khám chữa bệnh và theo dõi sức khỏe theo vòng đời.

THÀNH AN