Hơn 6.000 kết nối giao thương tại Ngày hội Du lịch quốc tế Đà Nẵng 2025

Kỷ lục hơn 6.000 cuộc hẹn thương mại đã được lên lịch. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong ngày 16 và 17-10, ngày hội thu hút hơn 300 đơn vị bán, 110 người mua quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm: Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, các nước CIS và Tây Âu. Cùng với đó, có hơn 180 công ty lữ hành nội địa cùng gần 2.000 lượt khách tham dự là đại diện các công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ và hướng dẫn viên du lịch.

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động hội thảo, tọa đàm chuyên đề, Đại hội Chi hội Lữ hành TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2029. Nổi bật là hội thảo “Chiến lược thu hút thị trường Nga và CIS 2026” và “Định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới” bàn giải pháp mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Các đại biểu bấm nút khai mạc ngày hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Điểm nhấn của ngày hội là không gian kết nối giao thương (B2B Buyers Meet Sellers) giữa người bán và người mua trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Đây cũng là một trong những sự kiện B2B lớn nhất cả nước. Đến thời điểm sáng 16-10, Ban tổ chức đã ghi nhận hơn 6.000 đăng ký kết nối giao thương tại ngày hội giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế.

Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, Ngày hội Du lịch quốc tế Đà Nẵng 2025 thu hút đông đảo người mua quốc tế cho thấy đây không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại cho du lịch Đà Nẵng, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch của khu vực.

Các đơn vị ký kết hợp tác. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, ngày hội là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất để hình thành một không gian phát triển du lịch mới, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ và bền vững của du lịch Đà Nẵng.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch Đà Nẵng nỗ lực và đạt được những kết quả ấn tượng, trở thành điểm sáng của ngành kinh tế TP Đà Nẵng với hơn 14,4 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,8 triệu lượt, tăng trên 31%. Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt hơn 44 nghìn tỷ đồng, tăng 25%.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại ngày hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, năm 2025 đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của ngành du lịch Việt Nam, khi toàn ngành đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết 226 của Chính phủ với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế. Ngày hội là một điểm nhấn quan trọng, thể hiện quyết tâm, tinh thần sáng tạo và sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp du lịch Việt Nam.

