Lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về đất đai

Chiều 25-2, thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Bộ trưởng Trần Đức Thắng vừa ký quyết định về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai.

Theo quyết định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh. Người dân, tổ chức có thể phản ánh qua số điện thoại 0243.629.0196 trong giờ hành chính các ngày làm việc; gửi văn bản đến trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường (số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội); hoặc gửi qua trục liên thông văn bản quốc gia.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Quản lý đất đai tiếp nhận thông tin trên phạm vi cả nước. Đơn vị này có trách nhiệm bố trí công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm thái độ chuẩn mực khi tiếp nhận, xử lý thông tin; không sách nhiễu, không vụ lợi; nghiêm cấm nhận quà dưới mọi hình thức.

Trường hợp nội dung phản ánh thuộc thẩm quyền của địa phương, trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận, Cục Quản lý đất đai phải có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh, sở nông nghiệp và môi trường hoặc UBND cấp xã kiểm tra, xác minh, xử lý và thông báo kết quả cho cục và người phản ánh.

