Ứng dụng AI trong nội soi chẩn đoán và điều trị bệnh tiêu hóa

“Ung thư dạ dày - đại tràng là ung thư phổ biến đứng hàng thứ 5 tại Việt Nam và việc nội soi tầm soát phát hiện và cắt bỏ polyp sớm giúp làm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư dạ dày và đại tràng. Đặc biệt việc ứng dụng nội soi đường tiêu hóa có hỗ trợ AI sẽ giúp tăng tỷ lệ phát hiện ung thư sớm, polyp và hỗ trợ phân loại polyp để có kế hoạch điều trị”.

Bác sĩ nội soi cho người bệnh

Đó là thông tin TS-BS Hồ Đăng Quý Dũng, Chủ tịch Liên chi hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam; Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin tại Hội thảo khoa học "Những tiến bộ vượt bậc trong nội soi chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa” do Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức vừa qua.

TS-BS Hồ Đăng Quý Dũng cho biết, những biểu hiện ở giai đoạn sớm của ung thư dạ dày, đại tràng thường âm thầm, triệu chứng giống với các bệnh tiêu hóa thông thường khiến người bệnh thường chủ quan và bỏ qua, phần lớn đều đến bệnh viện khi ung thư đã diễn tiến sang giai đoạn trễ. Tầm soát chủ động là phương pháp giúp phát hiện sớm các dấu hiệu từ giai đoạn tiền ung thư. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch điều trị từ giai đoạn sớm, giúp tiết kiệm chi phí đồng thời tăng hiệu quả điều trị, phòng ngừa diễn tiến thành ung thư.

Ứng dụng AI trong nội soi tiêu hóa sẽ giúp chẩn đoán H.pylori (vi khuẩn HP); phát hiện ung thư thực quản - dạ dày; polyp đại tràng và phân loại polyp... từ đó, các bác sĩ sẽ biết được mức độ xâm lấn ung thư…..

TS-BS Hồ Đăng Quý Dũng, Chủ tịch Liên chi hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Theo một nghiên cứu trong vòng 6 tháng (từ 1-2-2024 đến 31-7-2024, có 5.309 bệnh nhân nội soi đại tràng được đưa vào nghiên cứu), trong đó có 2.612 bệnh nhân nội soi đại tràng tiêu chuẩn và 2.697 bệnh nhân nội soi đường tiêu hóa có AI hỗ trợ. Kết quả ở nhóm có hỗ trợ AI sẽ đưa ra cảnh báo polyp nhưng quyết định sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào bác sĩ thực hiện.

“AI có vai trò tốt trong hỗ trợ phát hiện và phân loại polyp trong nội soi đại tràng, giúp cải thiện rõ rệt tỷ lệ phát hiện polyp và u tuyến, đặc biệt các polyp nhỏ và cho độ chính xác tốt trong phân loại tổn thương”, TS-BS Hồ Đăng Quý Dũng thông tin.

Theo BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, hội thảo “Những tiến bộ vượt bậc trong nội soi và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa” có sự sự tham gia của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế và các chuyên gia hàng đầu trong cùng lĩnh vực; chia sẻ những tiến bộ, cập nhật kết quả thực tế trong nội soi chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa của các bác sĩ chuyên gia đầu ngành...

THÀNH SƠN