HONOR Magic V5 mang chuẩn mực mới của smartphone gập

HONOR đã ra mắt HONOR Magic V5, chiếc smartphone đẳng cấp gập toàn diện. Là điện thoại gập mỏng nhất thế giới với phiên bản màu trắng chỉ 4,1mm, đồng thời đạt kỷ lục Guinness về độ bền…

HONOR Magic V5 có giá bán gần 45 triệu đồng

HONOR Magic V5 gây ấn tượng với thiết kế siêu mỏng chỉ 8,8mm khi gập và chỉ 4,1mm khi mở, trọng lượng chỉ 217g ở phiên bản Trắng Ánh Trăng. Các phiên bản khác gồm Vàng Bình Minh, Đỏ Đôn Hoàng, Đen Tuyệt Tác có độ mỏng 4,2mm khi mở, 9mm khi gập và nặng khoảng 222g, mang đến trải nghiệm mỏng nhẹ bậc nhất trong dòng điện thoại gập hiện nay.

Sản phẩm này còn tạo được ấn tượng mạnh, khi được tổ chức Guinness công nhận kỷ lục về độ bền, với khả năng nâng vật nặng tới 104kg. Nhờ hệ cấu trúc bản lề khớp mộng và giảm chấn, sản phẩm chịu được 500.000 lần gập mở và đạt độ bền kéo 2.300 MPa.

Dù chỉ mỏng có 8,8mm, nhưng HONOR Magic V5 lại được trang bị pin silicon–carbon thế hệ mới 5.820mAh có tỷ lệ silicon tới 15% giúp tăng dung lượng mà không tăng độ dày hay trọng lượng. Với tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP58 và IP59 cùng lớp phủ HONOR Nano Crystal Shield, điện thoại có khả năng chống xước, chống rơi vỡ và chống mài mòn, giúp bạn yên tâm hơn khi dùng.

HONOR Magic V5 còn sở hữu màn hình đa nhiệm, giúp bạn dễ dàng thao tác các tác vụ như chia đôi màn hình, đa nhiệm, kéo - thả ứng dụng mượt mà, biến hóa HONOR Magic V5 như một chiếc máy tính bảng để thực sự hữu ích cho cả công việc lẫn giải trí. Đáng chú ý, HONOR còn trang bị công nghệ PWM dimming 4.320Hz, giảm mỏi mắt khi sử dụng lâu, cùng chế độ chống say tàu xe, tính năng lần đầu xuất hiện trên điện thoại gập, giúp người dùng thoải mái hơn khi di chuyển.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một chiếc điện thoại gập siêu mỏng được trang bị tính năng Phát Hiện Giả Mạo AI (AI Deepfake Detection), công nghệ giúp người dùng tự bảo vệ mình trước làn sóng deepfake và lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Công nghệ này sử dụng AI để phân tích hình ảnh và giọng nói trong thời gian thực, giúp nhận diện nguy cơ chỉ trong 3 giây và đưa ra cảnh báo tức thì. Đặc biệt, tính năng hoạt động trực tiếp trên các ứng dụng phổ biến như Messenger, Zalo, Viber hay Google Meet, trở thành “lá chắn số” toàn diện cho người dùng.

Ông Lê Hồng Phong, Giám đốc Kinh doanh HONOR Việt Nam, chia sẻ: “Dòng sản phẩm mới này không chỉ kế thừa tinh thần tiên phong của HONOR Magic V3, mà còn đánh dấu bước nhảy vọt về công nghệ và trải nghiệm người dùng, với mục tiêu doanh số tăng gấp 3 lần so với thế hệ trước. Đây sẽ là cột mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của HONOR trong phân khúc smartphone gập cao cấp tại Việt Nam”.

HONOR Magic V5 ra mắt 4 màu sắc: Vàng bình minh, trắng ánh trăng, đỏ đôn hoàng, đen tuyệt tác với giá bán chính thức là 44.990.000 đồng cùng nhiều quà tặng giá trị khác.

KIM THANH