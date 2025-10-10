TECNO ra mắt SPARK 40 Pro+, bán tại CellphoneS

TECNO ra mắt SPARK 40 Pro+ tại thị trường Việt Nam, hoàn thiện dải sản phẩm SPARK 40 và người dùng đã có thể lựa chọn đầy đủ các phiên bản SPARK 40, SPARK 40C, SPARK 40 Pro & SPARK 40 Pro+…

TECNO SPARK 40 Pro+ đánh dấu sự tiên phong khi tích hợp bộ xử lý MediaTek Helio G200, chipset 4G thế hệ mới được chế tạo trên tiến trình 6nm tiên tiến của TSMC.

Bộ vi xử lý này sở hữu cấu trúc CPU tám nhân mạnh mẽ, bao gồm hai nhân hiệu năng cao Cortex-A76 xung nhịp 2.2 GHz và sáu nhân tiết kiệm năng lượng Cortex-A55 xung nhịp 2.0 GHz, mang lại khả năng phản hồi và xử lý đa nhiệm tốc độ hơn.

Điểm ấn tượng mạnh mẽ của SPARK 40 Pro+ nằm ở ngôn ngữ thiết kế với độ dày thân máy chỉ 6,49mm và trọng lượng vỏn vẹn 160g. Thiết kế còn nổi bật với phần trang trí nhôm kim loại nguyên khối bao quanh cụm ống kính, giúp ngoại quan thêm sang trọng.

Mặt lưng sau của SPARK 40 Pro+ cũng được xử lý cong 3D đối xứng. Sự đồng nhất này tạo cảm giác cầm nắm mềm mại, thoải mái đồng hành trong mọi tác vụ hàng ngày.

Độ bền của thiết bị được củng cố vượt trội với chuẩn kháng nước & bụi IP64 và lớp kính cường lực Corning GG7i, giúp tăng khả năng bảo vệ khi rơi rớt lên đến 2m (khi sử dụng ốp bảo vệ kèm theo trong hộp).

Sản phẩm với với viên Pin dung lượng 5200mAh, có thể chịu được hơn 2000 chu kỳ sạc, đảm bảo vẫn còn hơn 80% dung lượng sau hơn 5 năm sử dụng. Bên cạnh sạc siêu nhanh có dây 45W (sạc đầy 100% trong 55 phút), SPARK 40 Pro+ còn hỗ trợ sạc không dây 30W cùng khả năng sạc ngược không dây 5W.

Trên sản phẩm này, TECNO AI đa tác vụ có thể đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng chỉ trong một thao tác chạm một cách nhanh chóng. Như Ella (AI Assistant): Trợ lý AI thông minh, hỗ trợ dịch cuộc gọi, tóm tắt văn bản, chỉnh sửa nội dung hoặc công cụ hình ảnh chỉ bằng một lần nhấn, đơn giản hóa mọi tác vụ. Xóa AI 2.0 &và trình mở rộng sổ ảnh AI giúp chỉnh sửa hình ảnh thông minh cho phép loại bỏ các chi tiết không mong muốn khỏi ảnh một cách dễ dàng và mở rộng khung ảnh bằng thuật toán tạo sinh.

Sản phẩm được mở bán độc quyền tại toàn bộ hệ thống bán lẻ CellphoneS trên phạm vi toàn quốc với phiên bản 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong có giá 5.690.000 đồng cùng nhiều ưu đãi khác.

KIM THANH