OPPO Find X9 Series thiết kế hợp thời, màu sắc sang trọng, tính năng vượt trội

OPPO đã khá thành công với thế hệ Find tại Việt Nam qua nhiều đời sản phẩm, được người dùng đón nhận với đánh giá cao nên dự báo OPPO sẽ sớm ra mắt OPPO Find X9 Series tại thị trường Việt Nam.

OPPO đã chính thức xác nhận sự kiện ra mắt dòng Find X9 Series vào ngày 16-10-2025 tại Trung Quốc và các thông tin gần đây đã hé lộ toàn bộ thiết kế và bảng màu của bộ đôi OPPO Find X9 và OPPO Find X9 Pro, cho thấy sự thay đổi rõ rệt so với thế hệ trước.

Điều đầu tiên dễ nhận thấy là cụm camera Hasselblad được bố trí trong mô-đun vuông bo góc, tăng khả năng thu sáng mà không làm máy dày hơn, bản Pro nổi bật với ống kính tele tiềm vọng nâng cấp. Đặc biệt, OPPO hé lộ dòng Find X9 sẽ tích hợp mạnh mẽ AI vào nhiều tính năng, không chỉ là chụp hình...

Mặt lưng máy được hoàn thiện với lớp phủ Velvet Sand, mang đến bề mặt mịn màng, giúp hạn chế bám dấu vân tay đồng thời giữ được độ bám tay thoải mái. Đây cũng là chi tiết thiết kế giúp Find X9 tạo sự khác biệt trong phân khúc flagship vốn thường ưu tiên kính bóng hoặc kim loại.

Cả Find X9 và Find X9 Pro đều sử dụng màn hình phẳng với viền siêu mỏng đối xứng, mang lại trải nghiệm thị giác gọn gàng, hiện đại. OPPO còn áp dụng công nghệ khắc lạnh để cụm camera sau liền mạch với mặt lưng, loại bỏ các đường nối thô cứng, điều này tạo cảm giác sang trọng hơn. Và đây có thể là điều khác biệt so với thế hệ trước đây.

Để thêm nhiều chọn lựa cho người dùng, OPPO Find X9 Series có nhiều tùy chọn màu sắc, như Velvet Sand Titanium (tông xám titan kết hợp lớp phủ nhung cát độc quyền), Velvet Light Titanium (phiên bản sáng hơn, thanh thoát và nâng cao nhận diện cho sự hiện đại), Frost White (trắng tinh khiết, mang phong cách tối giản và thanh lịch) và Mist Black (đen mờ bí ẩn, mạnh mẽ)…

Được biết, Find X9 và X9 Pro là những flagship đầu tiên dùng chip Dimensity 9500 (3 nm), đi kèm GPU G1-Ultra và ISP Imagiq 1190, hỗ trợ xử lý hình ảnh nâng cao. OPPO cũng trang bị Tidal Engine, lớp phần mềm tối ưu hóa hiệu năng và tiết kiệm năng lượng trong mọi tác vụ...

OPPO Find X9 series sở hữu màn hình phẳng viền siêu mỏng đối xứng, kích thước 6.59 inch (OPPO Find X9) và 6.78 inch (OPPO Find X9 Pro), mang đến trải nghiệm thị giác hiện đại. Bộ đôi này còn tích hợp chế độ bảo vệ mắt toàn cảnh 1 nit cùng PWM dimming 3.840 Hz, đảm bảo độ thoải mái khi sử dụng lâu dài.

Thông tin ban đầu cho thấy, Find X9 được trang bị pin 7.025 mAh, còn Find X9 Pro đạt tới 7.500 mAh và đây là chiếc smartphone có dung lượng hàng đầu trên thị trường flagship hiện nay. Dĩ nhiên cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W và sạc không dây 50 W, cũng là công nghệ đặc trưng của OPPO, đảm bảo thời gian sử dụng bền bỉ và linh hoạt cho người dùng.

OPPO sẽ sớm ra mắt OPPO Find X9 Series tại thị trường Việt Nam, một thị trường đang khá sôi động với các flagship…

KIM THANH