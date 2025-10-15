Nền tảng bảo mật trên Vertu được tin dùng

Thay vì tin tưởng hoàn toàn vào nền tảng đám mây hay ứng dụng miễn phí… trên các loạt thiết bị di động hiện nay, những người dùng diện thoại Vertu có lựa chọn bảo mật cao cấp hơn.

Trong các loại Vertu, Signature V 4G được xem là ví dụ điển hình cho triết lý bảo mật cá nhân của Vertu. Thiết bị hoạt động tách biệt hoàn toàn với các nền tảng lưu trữ đám mây, không ghi nhận nhật ký vị trí hay dữ liệu người dùng. Mọi liên lạc đều được mã hóa và định tuyến qua máy chủ riêng, giúp loại bỏ nguy cơ nghe lén hoặc khai thác dữ liệu.

Signature V 4G được nhiều doanh nhân lựa chọn nhờ thiết kế bền bỉ, kín đáo và phù hợp với nhịp di chuyển liên tục của họ. Hơn nữa với thiết kế thủ công từ da thật và khung kim loại nguyên khối, Signature V 4G giống một món trang sức hơn là một thiết bị di động…

Còn với những người yêu thích công nghệ mới nhưng vẫn đề cao yếu tố an toàn, Vertu Quantum Flip là lựa chọn khác trong hệ sinh thái Vertu. Dòng máy gập cao cấp này tích hợp Vertu Secure OS - nền tảng bảo mật đa lớp với cơ chế mã hóa đầu cuối cho cả cuộc gọi và tin nhắn.

Bên cạnh bảo mật, Quantum Flip còn được ưa chuộng bởi yếu tố thời trang. Thiết kế da thật được chế tác thủ công, viền sapphire và khung titan HV900 tạo nên sự sang trọng khác biệt. Đây cũng là “siêu phẩm điện thoại gập” được nhiều doanh nhân và nhà sưu tầm chọn làm quà tặng mùa lễ hội cuối năm, vừa mang tính hữu dụng, vừa thể hiện sự tinh tế và kín đáo.

Đại diện Vertu Việt Nam chia sẻ: “Sau các vụ tấn công dữ liệu quy mô lớn, số lượng khách hàng tìm hiểu và đặt mua các dòng máy Vertu tăng đáng kể. Với nhiều người, chiếc điện thoại không chỉ là phương tiện liên lạc, mà còn là khu vực an toàn cá nhân, nơi lưu giữ những mối quan hệ và thông tin quý giá nhất”.

Vertu Việt Nam là đại diện phân phối và bán lẻ duy nhất của Vertu England, chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị chính ngạch, có giấy chứng nhận xuất xứ và được Cục Viễn thông kiểm định chất lượng. Mỗi máy đều có mã IMEI nằm trong mạng lưới bảo hành toàn cầu của Vertu….

KIM THANH