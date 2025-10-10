REDMI Pad 2 Pro Series mở bán tại Việt Nam

Xiaomi công bố chương trình đặt trước và mở bán REDMI Pad 2 Pro Series tại thị trường Việt Nam, gồm hai phiên bản: REDMI Pad 2 Pro và REDMI Pad 2 Pro 5G.

REDMI Pad 2 Pro với thiết kế tối giản nhưng hiệu năng cao.

Bộ đôi phiên bản Pro mang đến những nâng cấp toàn diện với màn hình 12,1 inch cực lớn, dung lượng pin khủng 12.000mAh và hiệu năng siêu mượt mà. Đồng thời, Xiaomi còn mang đến tùy chọn kết nối 5G – hướng đến trải nghiệm học tập, làm việc và giải trí di động bất tận cho người dùng trẻ.

REDMI Pad 2 Pro Series là dòng máy tính bảng có kích thước màn hình lớn nhất của Xiaomi. Bộ đôi thiết bị được trang bị màn hình 12,1 inch độ phân giải 2,5K (2560 × 1600), mang lại không gian hiển thị rộng rãi, sắc nét và sống động. Tần số quét thích ứng lên đến 120Hz đảm bảo độ mượt mà khi cuộn trang, chơi game hay xem phim.

Không chỉ chinh phục thị giác, REDMI Pad 2 Pro Series còn được thiết kế để bảo vệ đôi mắt khi sử dụng trong thời gian dài. Màn hình đạt ba chứng nhận quốc tế từ TÜV Rheinland – Low Blue Light, Flicker-Free và Circadian Friendly – giúp hạn chế ánh sáng xanh, giảm nhấp nháy và duy trì nhịp sinh học tự nhiên của người dùng.

Trải nghiệm nghe nhìn trở nên trọn vẹn hơn với hệ thống 4 loa ngoài tinh chỉnh theo chuẩn Dolby Atmos, đạt chứng nhận Hi-Res Audio cho âm thanh chi tiết, lan tỏa và mạnh mẽ. Bốn loa của thiết bị cung cấp âm thanh mạnh mẽ với âm lượng tối đa được tăng lên đến 300%.

REDMI Pad 2 Pro Series sở hữu viên pin 12.000mAh cực khủng, thuộc nhóm dung lượng lớn nhất trong các dòng máy tính bảng Xiaomi, mang đến thời lượng sử dụng ấn tượng: phát video liên tục hơn 14 giờ, đọc sách hơn 16 giờ hoặc nghe nhạc suốt 105 giờ.

Khi cần nạp năng lượng, sạc nhanh 33W giúp REDMI Pad 2 Pro Series nhanh chóng trở lại trạng thái sẵn sàng. Đặc biệt, thiết bị còn hỗ trợ sạc ngược 27W, biến chiếc máy tính bảng thành một “pin sạc dự phòng” tiện lợi cho smartphone hoặc các thiết bị điện tử khác.

Cả hai phiên bản đều được trang bị vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 sản xuất trên tiến trình 4nm tiên tiến, mang đến tốc độ xử lý nhanh và ổn định trong mọi tác vụ. Người dùng có thể thoải mái xem phim, học online, chỉnh sửa tài liệu hoặc giải trí với các tựa game phổ biến mà không lo giật lag. Với RAM 8GB, bộ nhớ 256GB và khả năng mở rộng đến 2TB, máy đáp ứng trọn vẹn nhu cầu lưu trữ và đa nhiệm hàng ngày.

Đặc biệt, phiên bản REDMI Pad 2 Pro 5G hỗ trợ cả SIM vật lý và eSIM, mang đến khả năng kết nối di động tốc độ cao và linh hoạt. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi mạng hoặc kích hoạt gói cước quốc tế, phù hợp với lối sống năng động và thường xuyên di chuyển.

REDMI Pad 2 Pro phiên bản tiêu chuẩn (6GB + 128GB) có giá bán 7.990.000 đồng, REDMI Pad 2 Pro (8GB + 256GB) kèm bàn phím có giá bán 10.690.000 đồng, REDMI Pad 2 Pro 5G (6GB + 128GB) có giá bán 9.490.000 đồng… cùng nhiều ưu đãi khác.

KIM THANH