Giải pháp EasyPact MVS ngăn chặn hiệu quả các sự cố đoản mạch

Tập đoàn Schneider Electric vừa ra mắt sản phẩm EasyPact MVS tại thị trường Việt Nam, đây là dòng máy cắt không khí (ACB) nâng cao độ an toàn, đảm bảo sự ổn định trong vận hành điện hạ thế.

EasyPact MVS có khả năng ngắt mạch với dòng cắt lên tới 85 kA giúp ngăn chặn hiệu quả các sự cố đoản mạch nghiêm trọng

Sản phẩm này cũng nằm trong chiến lược của Schneider Electric nhằm phổ cập các giải pháp bảo vệ điện an toàn, số hóa và dễ tiếp cận, góp phần nâng cao khả năng phục hồi của hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn tăng trưởng nhanh.

EasyPact MVS là giải pháp máy cắt không khí thế hệ mới, kết hợp giữa hiệu suất bảo vệ cao, khả năng số hoá mạnh mẽ và tính kinh tế vượt trội, là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống phân phối điện trong công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp, mang lại sự yên tâm, tối ưu chi phí và khả năng vận hành thông minh.

Sản phẩm có khả năng giám sát thông minh, khôi phục điện nhanh chóng nhờ kết nối NFC không dây qua ứng dụng EcoStruxure Power Device App trên điện thoại, hỗ trợ truy cập trạng thái hoạt động của thiết bị, lưu lịch sử 70 sự kiện và 30 lần ngắt mạch gần nhất. Khi xảy ra sự cố, mã QR tích hợp giúp chẩn đoán nguyên nhân tức thời, hỗ trợ xử lý và khôi phục điện nhanh hơn.

Đáng chú ý, EasyPact MVS được vận hành đơn giản, phù hợp mọi đối tượng người dùng. Trong đó, sản phẩm nổi bật với thanh LED hiển thị trạng thái gồm 3 màu (xanh lá cây, vàng và đỏ) cung cấp chỉ thị rõ ràng thời gian thực về tình trạng của thiết bị. EasyPact MVS tương thích với các phần mềm như EcoStruxure Power Commission, giúp cài đặt, vận hành thử và nâng cấp dễ dàng, cũng như dễ tích hợp vào hệ thống giám sát trung tâm.

EasyPact MVS được thiết kế để lắp đặt dễ dàng, có thể chuyển đổi linh hoạt giữa đầu nối ngang và dọc, phù hợp với nhiều loại tủ điện, giúp rút ngắn thời gian lắp đặt và tối ưu chi phí thi công. Trong khi đó, sản phẩm sở hữu độ bền cao với tuổi thọ cơ khí 20.000 lần thao tác, được sản xuất từ vật liệu thân thiện môi trường và quy trình sản xuất hiện đại, duy trì vận hành ổn định trong suốt vòng đời, tiết kiệm chi phí dài hạn.

