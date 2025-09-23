Trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân do bão Ragasa gây ra

Các đơn vị y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra, không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Ngày 23-9, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ, Trung bộ và các đơn vị trực thuộc yêu cầu về ứng phó với cơn bão số 9 (bão Ragasa).

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương và đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế về việc chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình mưa, lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động rà soát kế hoạch, phương án phòng chống bão lũ và triển khai công tác phòng, chống, ứng phó bão lũ phù hợp với diễn biến thiên tai, yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trực 24/24 giờ sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu nạn nhân do bão số 9 gây ra

Đặc biệt, Bộ Y tế nhấn mạnh, trong trường hợp bão ảnh hưởng đến đất liền, các đơn vị y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 giờ; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung dự trữ thuốc, hoá chất, vật tư phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Triển khai các phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ; chủ động sơ tán, bảo vệ người, tài sản ở những vùng thấp, trũng có nguy cơ bị ngập úng, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất; tiếp tục tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nước sạch, công tác an toàn thực phẩm sau bão, lũ; sắp xếp, ổn định các cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân sau mưa lũ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển nhanh hơn với tốc độ khoảng 20 km/giờ và duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong các ngày 22 và 23-9 trên Biển Đông (sức gió tương đương và mạnh hơn cường độ cực đại của cơn bão Yagi năm 2024). Đêm 24 đến rạng sáng 25-9, bão sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào khu vực vịnh Bắc Bộ với cường độ vẫn mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16 và dự báo trong ngày 25-9 bão có thể đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta tại khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

NGUYỄN QUỐC