100% bệnh viện công lập tại TPHCM đã áp dụng bệnh án điện tử

Hiện tại, 153/164 bệnh viện tại TPHCM đã triển khai bệnh án điện tử, riêng khối bệnh viện công lập đạt tỷ lệ 100% theo đúng lộ trình. Ở khối ngoài công lập, bệnh án điện tử được áp dụng tại 80/90 bệnh viện.

Ngày 26-9, Sở Y tế TPHCM tổ chức hội nghị công bố kết quả triển khai bệnh án điện tử và chuẩn hoá kho dữ liệu của ngành y tế thành phố. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dự hội nghị.

Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của ngành y tế, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, giảm thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Hệ thống y tế TPHCM hiện có 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế khu vực, 168 trạm y tế xã và 296 điểm trạm, 10.627 phòng khám.

Đến nay, TPHCM ghi nhận 153/164 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, đạt tỷ lệ hơn 93% toàn hệ thống. Trong đó, khối bệnh viện công lập của thành phố đạt tỷ lệ 100% với 60/60 bệnh viện đã đưa bệnh án điện tử vào hoạt động theo đúng lộ trình; 13/14 bệnh viện thuộc bộ, ngành đã triển khai. Ở khối ngoài công lập, hiện có 80/90 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, chiếm hơn 89%.

Người bệnh đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Theo Sở Y tế TPHCM, nếu xét theo phạm vi ứng dụng, tỷ lệ bệnh viện triển khai bệnh án điện tử toàn viện đạt mức cao, trong đó 64% bệnh viện công lập và 65% bệnh viện tư nhân đã hoàn thành ở quy mô toàn bộ bệnh viện. Về hình thức đầu tư, phần lớn các bệnh viện lựa chọn giải pháp thuê dịch vụ công nghệ thông tin để tối ưu chi phí.

Bệnh án điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực như rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, giảm chi phí và giấy tờ hành chính, tăng tính minh bạch trong quản lý và nâng cao trải nghiệm của người bệnh.

Tuy nhiên, hiện các bệnh viện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần có các chính sách và giải pháp thiết thực giúp giải quyết sự chênh lệch về hạ tầng công nghệ giữa các cơ sở, bổ sung nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Đồng thời, chi phí vận hành bệnh án điện tử cần sớm được tính đúng, tính đủ vào giá viện phí.

Ngành y tế TPHCM cho biết sẽ tiếp tục mở rộng triển khai bệnh án điện tử đến tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh; chuẩn hóa và hoàn thiện kho dữ liệu y tế tập trung; bảo đảm an toàn - bảo mật – liên thông, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn trong dự báo dịch bệnh; nghiên cứu khoa học và quản trị y tế. Từ đó, từng bước hình thành hệ sinh thái y tế thông minh phục vụ mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, hiện đại và đáng sống.

GIAO LINH