Bệnh án điện tử và kho dữ liệu chung giúp xây dựng TPHCM thành trung tâm y tế chuyên sâu

Với việc công bố bệnh án điện tử và tích hợp kho dữ liệu dùng chung, ngành y tế TPHCM là một trong những tổ chức của địa phương đi đầu trong việc cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Ngày 26-9, Sở Y tế TPHCM tổ chức hội nghị công bố kết quả triển khai bệnh án điện tử và chuẩn hóa kho dữ liệu của ngành y tế thành phố. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự hội nghị.

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, hiện bệnh án điện tử được áp dụng tại 153/164 bệnh viện trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những viên gạch nền tiến tới xây dựng dữ liệu lớn mà ngành y tế đang phối hợp các sở, ban, ngành, đặc biệt là với Trung tâm Chuyển đổi số thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM biểu dương những nỗ lực của toàn ngành y tế TPHCM để vượt qua nhiều thách thức, đạt tỷ lệ hơn 93% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, chuẩn hóa kho dữ liệu dùng chung của ngành y tế.

Các bệnh viện trên địa bàn cùng ký kết bản đồng thuận xây dựng và khai thác hiệu quả kho dữ liệu lớn của ngành y tế TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhận định, sử dụng nền tảng bệnh án điện tử dùng chung được xem là giải pháp mang tính đột phá, như một lưới bọc an toàn cho các bệnh viện, giúp đồng bộ dữ liệu, kết nối với kho dữ liệu y tế của thành phố, hình thành công cụ quản trị, giám sát và phân tích dữ liệu y tế

Nền tảng này không chỉ phục vụ bệnh viện riêng lẻ mà tạo nên bức tranh toàn diện về tình hình sức khỏe cộng đồng. Từ đó, giúp hoạch định chính sách và dự báo xu hướng y tế trong tương lai, tiến dần đến xây dựng TPHCM là trung tâm y tế chuyên sâu, xứng tầm trong khu vực và châu Á.

Với việc công bố bệnh án điện tử và tích hợp kho dữ liệu dùng chung, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá, ngành y tế TPHCM là một trong những tổ chức của địa phương đi đầu trong việc cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồng chí yêu cầu ngành y tế tiếp tục khẩn trương, tạo điều kiện để các bệnh viện còn lại nhanh chóng triển khai hồ sơ bệnh án điện tử và tham gia vào kho dữ liệu chung.

Rà soát những bất cập, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, để kịp thời có những kiến nghị về chính sách để việc vận hành thông suốt, hiệu quả.

Báo cáo xác đáng tình hình thực tiễn để có chủ trương bổ sung nguồn nhân lực cho lực lượng công nghệ thông tin cho các bệnh viện, chi phí vận hành bệnh án điện tử; Phòng ngừa và giải quyết sự chênh lệch về hạ tầng công nghệ giữa các bệnh viện.

Bên cạnh đó, ngành y tế TPHCM cần tiếp tục mở rộng bao phủ hồ sơ sức khỏe điện tử cho người cao tuổi trên toàn địa bàn, tiến đến mở rộng sang các đối tượng mới là trẻ em, phụ nữ.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn trong dự báo dịch bệnh, nghiên cứu khoa học và quản trị y tế. Từng bước hình thành hệ sinh thái y tế thông minh phục vụ mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, hiện đại và đáng sống.

Cũng tại hội nghị, giám đốc các bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã cùng ký kết bản đồng thuận xây dựng và khai thác hiệu quả kho dữ liệu lớn của ngành y tế thành phố. Đây là tài sản của ngành y tế đóng góp vào kho dữ liệu chung, góp sức vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

GIAO LINH