Họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày thống nhất nước Đức

Sáng 30-9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) và Hội hữu nghị Việt – Đức TPHCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức (23-9-1975 – 23-9-2025), 35 năm Ngày thống nhất nước Đức (3-10-1990 – 3-10-2025).

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HUFO Hồ Xuân Lâm phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Đại diện Hội hữu nghị Việt – Đức TPHCM, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HUFO, nhấn mạnh, nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt – Đức đã phát triển mạnh mẽ, trở thành đối tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực.

Đức hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch song phương 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 6,6 tỷ USD. Hơn 530 doanh nghiệp Đức đang đầu tư, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Đức cũng là một trong những nhà tài trợ ODA hàng đầu của Việt Nam, với cam kết viện trợ không hoàn lại 61 triệu EUR giai đoạn 2024–2025, tập trung vào các lĩnh vực đào tạo nghề, phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo ông Hồ Xuân Lâm, TPHCM là điểm hội tụ của nhiều công trình hợp tác song phương tiêu biểu như Trường quốc tế Đức, Đại học Việt – Đức (VGU) và Ngôi nhà Đức. Trong năm 2025, VGU cùng các đối tác Đức tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Trung tâm Tài chính Quốc tế TPHCM, minh chứng cho sự gắn kết giữa giáo dục, nghiên cứu và phát triển. Ngoài kinh tế, quan hệ hai nước còn mở rộng trên nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, phát triển đô thị thông minh, y tế, tài chính và môi trường. Ông Hồ Xuân Lâm khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tổng Lãnh sự quán Đức, Viện Goethe và các đối tác khác nhằm thắt chặt hợp tác toàn diện.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Tổng Lãnh sự Đức tại TPHCM, bà Andrea Maria Suhl, khẳng định nửa thế kỷ qua đã vun đắp nên tình hữu nghị Đức - Việt sâu sắc và một quan hệ đối tác thành công, năng động.

Tổng Lãnh sự Đức tại TPHCM, bà Andrea Maria Suhl, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Tổng Lãnh sự Đức điểm lại những thành tựu nổi bật như hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; trao đổi sinh viên, nghiên cứu khoa học; biểu tượng hợp tác thông qua Đại học Việt – Đức và Ngôi nhà Đức tại TPHCM; cùng các chương trình y tế, đào tạo nghề, giao lưu văn hóa và giảng dạy tiếng Đức.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: THỤY VŨ

THỤY VŨ