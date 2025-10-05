Xã hội

Họp mặt kỷ niệm 51 năm ngày “Ký giả đi ăn mày”

SGGPO

Ngày 5-10, Câu lạc bộ (CLB) Truyền thống kháng chiến TPHCM - Khối Báo chí tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 51 năm ngày “Ký giả đi ăn mày” (10-10-1974 - 10-10-2025).

Tại buổi họp mặt, các nhà báo lão thành đã cùng nhau ôn lại cuộc đấu tranh đầy gian khổ của giới báo chí công khai tại Sài Gòn, dưới sự lãnh đạo của Đảng từ sau Hiệp định Genève 1954 đến ngày thống nhất đất nước.

Nổi bật là sự kiện ngày “Ký giả đi ăn mày” (10-10-1974), khi ký giả với các vật dụng như nón lá, bị, gậy... xuống đường biểu tình nhằm chống lại Sắc luật 007 do Tổng thống ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu ký ban hành.

z7083279151788_c6e27e384e34149c262d6479174be541.jpg
CLB Truyền thống kháng chiến TPHCM - Khối Báo chí họp mặt kỷ niệm 51 năm ngày “Ký giả đi ăn mày”

Bà Lê Liễu Sương, thành viên Ban Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến TPHCM - Khối Báo chí cho biết, khối hiện có 27 hội viên, trong đó hội viên lớn tuổi nhất đã 94 tuổi. Trong những năm qua, các hội viên luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến quý báu cho sự phát triển của địa phương, đồng thời không ngừng chia sẻ kinh nghiệm, tham gia công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

z7083279225440_ccad9b7b37a209b8f784f089ce8bb3c8.jpg
Đại biểu chia sẻ tại buổi họp mặt
z7083279568304_7bcc3240498599ae9ad843d95dad63ea.jpg
Ông Lê Hiền (Cao Minh Hựu), Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến TPHCM - Khối Báo chí chia sẻ kỷ niệm tại buổi họp mặt

Dịp này, CLB Truyền thống kháng chiến TPHCM - Khối Báo chí đã trao tặng những phần quà nhằm bày tỏ sự quan tâm, sẻ chia đến 2 hội viên cao tuổi đã 93 và 94 tuổi.

z7083279216583_ab5eab5aa936d2755f087a1cce026126.jpg
Bà Trần Thị Phương Thảo trao quà đến ông Lê Hiền
Tin liên quan
CẨM TUYẾT

Từ khóa

CLB Truyền thống kháng chiến TPHCM - Khối Báo chí TPHCM hội viên họp mặt Ký giả đi ăn mày

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn