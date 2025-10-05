Xã hội

Quảng Ninh huy động hơn 4.000 chiến sĩ ứng phó bão số 11

Sáng 5-10, trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của bão số 11 (bão Matmo), tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm ứng phó, hạn chế thiệt hại.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã đề nghị các đơn vị liên quan tạm ngừng cấp phép cho tàu thuyền ra khơi, dừng toàn bộ hoạt động tham quan, lưu trú trên biển kể từ 8 giờ cùng ngày. Các địa phương ven biển được yêu cầu tạo điều kiện để tàu thuyền trở về nơi tránh trú an toàn, hoàn tất việc neo đậu trước 12 giờ ngày 5-10.

Lực lượng Biên phòng Thanh Lân kêu gọi tàu thuyền, bè nuôi trồng thủy sản đưa phương tiện vào nơi an toàn tránh bão ạ.jpg
Lực lượng biên phòng Quảng Ninh vận động các chủ tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 11 ảnh hưởng. Ảnh: THU BÁU

Lực lượng quân đội trên địa bàn đã huy động hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng chống bão, sẵn sàng về trang thiết bị, vật tư, phương tiện và thông tin liên lạc. Bên cạnh đó, hơn 13.000 người tại các xã, phường, đặc khu cũng được huy động hỗ trợ địa phương.

z7044388524402_63fac9f3425514af54d33747614ab5b5.jpg
Lực lượng biên phòng Quảng Ninh giúp đỡ ngư dân chằng chống nhà cửa, tàu thuyền để phòng chống bão. Ảnh: THU BÁU

Tỉnh đã thông báo và hướng dẫn các tàu đánh bắt thủy, hải sản về nơi neo đậu an toàn. Các cơ sở nuôi trồng thủy sản khẩn trương gia cố lồng bè, di dời người lên bờ trước 12 giờ trưa hôm nay. Cùng với đó, công tác sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, khu vực lán trại, công trình tạm... cũng đang được triển khai quyết liệt, phấn đấu hoàn thành trước 16 giờ cùng ngày.

Quảng Ninh đặt mục tiêu không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản khi bão đổ bộ.

