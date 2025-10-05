Quân đội sẵn sàng ứng phó bão số 11

Bộ đội giúp bà con thu hoạch lúa chạy bão

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có Công điện số 5711/CĐ-TM yêu cầu các cơ quan, đơn vị quân đội duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão số 11 và mưa lũ; triển khai các biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, công trình đang thi công; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra...

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo ban chỉ huy bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu (không để xảy ra chìm đắm tại nơi tránh trú). Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo.

Công điện số 5711/CĐ-TM yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 cần kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh. Quân đoàn 12, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, cùng các binh đoàn, binh chủng rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có đề nghị của địa phương.

Quân khu 3 phối hợp với Tập đoàn Viettel thiết lập Sở Chỉ huy Tiền phương và mọi công tác bảo đảm cần thiết khác để phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành ứng phó bão số 11. Tập đoàn Viettel phối hợp với Quân khu 3 và các cơ quan liên quan bảo đảm đường truyền và điều kiện cần thiết khác để kết nối cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương phục vụ chỉ đạo, điều hành, ứng phó bão số 11; sẵn sàng cử lực lượng, phương tiện (flycam) phối hợp với các quân khu, hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập nhằm cảnh báo sớm và tìm kiếm cứu nạn...

TRẦN BÌNH