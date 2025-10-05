Xã hội

Chung tay vì đồng bào vùng bão lũ

SGGP

Những ngày qua, người dân miền Trung và miền Bắc liên tiếp phải hứng chịu các đợt thiên tai dồn dập, để lại hậu quả nặng nề.

Đặc biệt, cơn bão số 10 cùng hoàn lưu sau bão đã tàn phá trên diện rộng: nơi này tan hoang vì gió dữ, nơi kia chìm trong biển nước; chỗ bị lốc xoáy quét qua, nơi lại sạt lở đất, chia cắt giao thông. Nhiều gia đình mất người thân, hàng trăm ngôi nhà đổ sập, hàng ngàn người lâm cảnh trắng tay, kiệt quệ…

PSA Anh17-cường 3.jpg
Các chiến sĩ bộ đội tỉnh Thanh Hóa đưa nhu yếu phẩm đến giúp dân vùng lũ xã Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa)

Trong tang thương ấy tình người lại tỏa sáng! Các bộ, ngành, lực lượng chức năng khẩn trương ứng cứu, hỗ trợ người dân. Khắp mọi miền đất nước, đồng bào hướng về vùng bão lũ với tất cả tấm lòng “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. Những chuyến hàng cứu trợ, những đoàn công tác vượt lũ, băng rừng, mang theo hơi ấm yêu thương, nối liền hy vọng, bảo đảm không ai bị đói, bị rét giữa hoạn nạn.

Cùng lúc, tại tâm điểm thiên tai, các lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương nỗ lực ngày đêm giúp dân khắc phục hậu quả, dựng lại mái nhà, khôi phục giao thông, ổn định đời sống.

PSA Anh21-cường 8.jpg
Công an xã Tân An (tỉnh Nghệ An) trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ
PSA Anh15-cường 1.jpg
Chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa đưa một cháu bé ra khỏi vùng lũ nguy hiểm ở xã Ngọc Lặc
PSA Anh14-H8.jpg
Nhân viên VNPT khôi phục mạng lưới viễn thông sau bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh
PSA Anh10-HT3A.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh giúp trường học ở xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10
PSA Anh3-3.jpg
Công an xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ giúp dân dọn dẹp bùn đất sau khi bị nước lũ tràn vào nhà
PSA Anh2-2.jpg
Công an tỉnh Tuyên Quang huy động cán bộ, chiến sĩ giúp dân thu hoạch lúa trong trận mưa lũ vừa qua
CN1f.jpg
Dọn dẹp vệ sinh trường lớp sau bão số 10 ở tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Dương Quang - Duy Cường
CN1d.jpg
Trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An)
Tin liên quan
DUY CƯỜNG - ĐỖ TRUNG - DƯƠNG QUANG

Từ khóa

bão số 10 bão số 11 ủng hộ đồng bào bão lũ vùng lũ miền Trung Thanh Hóa Nghệ An

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn