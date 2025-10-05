Chung tay vì đồng bào vùng bão lũ

Những ngày qua, người dân miền Trung và miền Bắc liên tiếp phải hứng chịu các đợt thiên tai dồn dập, để lại hậu quả nặng nề.

Đặc biệt, cơn bão số 10 cùng hoàn lưu sau bão đã tàn phá trên diện rộng: nơi này tan hoang vì gió dữ, nơi kia chìm trong biển nước; chỗ bị lốc xoáy quét qua, nơi lại sạt lở đất, chia cắt giao thông. Nhiều gia đình mất người thân, hàng trăm ngôi nhà đổ sập, hàng ngàn người lâm cảnh trắng tay, kiệt quệ…

Các chiến sĩ bộ đội tỉnh Thanh Hóa đưa nhu yếu phẩm đến giúp dân vùng lũ xã Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa)

Trong tang thương ấy tình người lại tỏa sáng! Các bộ, ngành, lực lượng chức năng khẩn trương ứng cứu, hỗ trợ người dân. Khắp mọi miền đất nước, đồng bào hướng về vùng bão lũ với tất cả tấm lòng “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. Những chuyến hàng cứu trợ, những đoàn công tác vượt lũ, băng rừng, mang theo hơi ấm yêu thương, nối liền hy vọng, bảo đảm không ai bị đói, bị rét giữa hoạn nạn.

Cùng lúc, tại tâm điểm thiên tai, các lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương nỗ lực ngày đêm giúp dân khắc phục hậu quả, dựng lại mái nhà, khôi phục giao thông, ổn định đời sống.

Công an xã Tân An (tỉnh Nghệ An) trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa đưa một cháu bé ra khỏi vùng lũ nguy hiểm ở xã Ngọc Lặc

Nhân viên VNPT khôi phục mạng lưới viễn thông sau bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh giúp trường học ở xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10

Công an xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ giúp dân dọn dẹp bùn đất sau khi bị nước lũ tràn vào nhà

Công an tỉnh Tuyên Quang huy động cán bộ, chiến sĩ giúp dân thu hoạch lúa trong trận mưa lũ vừa qua

Dọn dẹp vệ sinh trường lớp sau bão số 10 ở tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Dương Quang - Duy Cường

Trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An)

DUY CƯỜNG - ĐỖ TRUNG - DƯƠNG QUANG