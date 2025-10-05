Tuyên dương đoàn viên dũng cảm cứu cháu bé khỏi dòng nước lũ

Sáng 5-10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức tuyên dương và trao bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu (sinh năm 2000, trú thôn Vọng Sơn, xã Hương Sơn) vì hành động dũng cảm cứu người trong lũ dữ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương cùng lãnh đạo đoàn thể địa phương trao bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu

Trước đó, chiều 30-9, em Nguyễn Bảo Khang (7 tuổi, trú xã Hương Sơn) không may trượt chân ngã xuống dòng nước lũ tại khu vực cầu tràn Phố Giang và bị nước cuốn trôi. Đúng lúc này, anh Hồ Quốc Hiệu và người thân đi ngang qua, phát hiện sự việc, lập tức lao xuống dòng nước chảy xiết, kịp thời đưa cháu bé vào bờ an toàn.

Hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy của anh Hiệu được người dân, chính quyền địa phương và cộng đồng đánh giá cao. Được biết, đây là lần thứ hai anh có hành động cứu người gặp nạn.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã trình Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Hồ Quốc Hiệu.

DƯƠNG QUANG