Xã hội

Tuyên dương đoàn viên dũng cảm cứu cháu bé khỏi dòng nước lũ

SGGPO

Sáng 5-10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức tuyên dương và trao bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu (sinh năm 2000, trú thôn Vọng Sơn, xã Hương Sơn) vì hành động dũng cảm cứu người trong lũ dữ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương cùng lãnh đạo đoàn thể địa phương trao bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương cùng lãnh đạo đoàn thể địa phương trao bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu

Trước đó, chiều 30-9, em Nguyễn Bảo Khang (7 tuổi, trú xã Hương Sơn) không may trượt chân ngã xuống dòng nước lũ tại khu vực cầu tràn Phố Giang và bị nước cuốn trôi. Đúng lúc này, anh Hồ Quốc Hiệu và người thân đi ngang qua, phát hiện sự việc, lập tức lao xuống dòng nước chảy xiết, kịp thời đưa cháu bé vào bờ an toàn.

Hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy của anh Hiệu được người dân, chính quyền địa phương và cộng đồng đánh giá cao. Được biết, đây là lần thứ hai anh có hành động cứu người gặp nạn.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã trình Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Hồ Quốc Hiệu.

Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Mưa lũ Hà Tĩnh bão số 10 Tỉnh đoàn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn