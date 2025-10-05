Nửa đêm nay, 5-10, tâm bão vào Đông Bắc bộ

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, nửa đêm nay, 5-10, đến rạng sáng mai, 6-10, tâm bão đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Theo cảnh báo của ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bão số 11 đang có cường độ rất mạnh, đạt cấp 12-13, giật cấp 16 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ.

Ông Mai Văn Khiêm nhận định về đường đi và vị trí đổ bộ của cơn bão, trưa nay, 5-10

Hiện cơ quan khí tượng của Việt Nam và các trung tâm cảnh báo bão của thế giới nhận định, khoảng đêm nay, bão sẽ áp sát hoặc đổ bộ vào khu vực Đông Bắc của Bắc bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền tại các tỉnh và thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Lạng Sơn.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ đêm nay, 5-10, đến hết ngày 7-10, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 400mm; đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa 70-150mm, cục bộ trên 200mm.

Trưa nay, 5-10, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai đã tổng hợp báo cáo tình hình - công tác chuẩn bị ứng phó bão số 11 tại các địa phương.

Theo đó, lực lượng bộ đội biên phòng đã thông báo và hướng dẫn cho gần 68.000 phương tiện với hơn 292.000 lao động chủ động tránh trú bão (cập nhật số liệu đến 10 giờ).

Trong số đó vẫn còn khoảng 1.500 tàu với hơn 6.000 lao động hoạt động ở khu vực vịnh Bắc bộ và đang di chuyển vào bờ tránh bão.

Có 4 địa phương: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình đã ban hành lệnh cấm biển.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết, hiện 2.495 hồ chứa ở Bắc bộ đã đạt từ 69% đến 98% dung tích thiết kế, vẫn còn 137 hồ hư hỏng và 47 hồ đang được sửa chữa.

Một số hồ thủy điện lớn như Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đang vận hành xả điều tiết để đón lũ. Các tuyến đê biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh dài hơn 1.000km có 44 điểm xung yếu, đang được các địa phương kiểm tra, gia cố nhằm đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ.

Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) cùng nhân dân tạo các bao cát để gia cố kè chuẩn bị chống lũ do bão số 11

Hôm nay, công tác chỉ đạo được triển khai quyết liệt. Ngày 5-10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 12/CĐ-BCĐ-BNNMT đề nghị các tỉnh miền Bắc, các bộ, ngành liên quan thực hiện nghiêm các biện pháp ứng phó bão số 11.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó bão tại tỉnh Lào Cai; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, kiểm tra tại Quảng Ninh.

Trưa 5-10 tại Hà Nội, trời nắng

Ghi nhận của PV Báo SGGP tại Hà Nội, trưa nay, trời vẫn nắng nóng, oi bức. Bầu trời chưa có dấu hiệu nào của mưa bão.

