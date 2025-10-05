Xã hội

Quảng Ninh: Bão số 11 áp sát, đặc khu Cô Tô ứng phó khẩn cấp

Trước việc bão số 11 (bão Matmo) đang tiến nhanh vào vịnh Bắc bộ và đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) - được xác định là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh chịu ảnh hưởng - đã chủ động, khẩn trương ứng phó với bão.

Theo đại diện chính quyền đặc khu Cô Tô, tới trưa 5-10, lực lượng chức năng đã kêu gọi 544 phương tiện vào nơi tránh trú an toàn. Chính quyền địa phương cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó, phương tiện cứu hộ cứu nạn, đảm bảo sẵn sàng xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

Lực lượng chức năng tại đặc khu Cô Tô khẩn trương phòng chống bão số 11. Clip: THU BÁU

100% các cơ sở có khách du lịch đang lưu trú đã nắm bắt được tình hình bão số 11, thông báo cho du khách để khách du lịch chủ động có kế hoạch di chuyển vào đất liền. Hiện trên đảo Cô Tô có 124 khách du lịch, trong đó có 11 khách nước ngoài.

z7083296577879_b6a2431c6ba6cd95faca87179ca1a7df.jpg
Lực lượng biên phòng ở đặc khu Cô Tô phát loa kêu gọi tàu thuyền vào nơi an toàn để tránh bão 11. Ảnh: THU BÁU

Đặc khu có 52 nhà có nguy cơ mất an toàn (cũ, yếu, nhà mái tôn) đã được hỗ trợ chằng chống gia cố bằng dây thép, dây thừng và bao cát; 12 thôn, khu đã có phương án sơ tán theo chỉ đạo và yêu cầu cụ thể theo diễn biến bão.

z7083366445159_3df3fbf1e12f5375e1129e077c999681.jpg
z7083366445133_04a2c98e5dd213794195fbc14ec2fdb2.jpg
Lực lượng quân đội ở đặc khu Cô Tô hỗ trợ người dân phòng chống bão số 11. Ảnh: THU BÁU

Từ tối 4-10, Đồn Biên phòng Cô Tô đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, kêu gọi ngư dân và các chủ tàu khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. Các lực lượng chức năng thường xuyên thông tin về vị trí, hướng di chuyển và cường độ của bão, hướng dẫn bà con chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền đúng quy định.

z7083311711966_1fa1f82706bb581d37fc7035aaaa24f1.jpg
Lực lượng biên phòng ở đặc khu Cô Tô bắn pháo hiệu để bà con ngư dân biết sắp có bão và tìm nơi tránh trú. Ảnh: THU BÁU
z7083296577900_b9147aef4bd792ac3603f6fd87e67381.jpg
Lực lượng chức năng ở đặc khu Cô Tô giúp đỡ ngư dân chằng buộc tàu an toàn để chống bão 11. Ảnh; THU BÁU
z7083296577863_6fd2fed5bf4fed4c20dfedcbd2810e02.jpg
Lực lượng chức năng ở Cô Tô tuyên truyền tới các hộ nuôi thủy sản trên biển phòng chống bão số 11. Ảnh: THU BÁU
z7083401832958_31c3dfa6ff50035cd989b4dfd330b49a.jpg
Lực lượng quân đội ở Cô Tô giúp người dân vận chuyển đồ đạc để chống bão số 11. Ảnh: THU BÁU

Các lực lượng đảm bảo sẵn sàng “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ); đồng thời tuyên truyền người dân và ngư dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo bão, tuyệt đối không chủ quan, chấp hành nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản...

NGUYỄN KHÁNH - THU BÁU

