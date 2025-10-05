Quảng Ninh: Bão số 11 áp sát, đặc khu Cô Tô ứng phó khẩn cấp

Theo đại diện chính quyền đặc khu Cô Tô, tới trưa 5-10, lực lượng chức năng đã kêu gọi 544 phương tiện vào nơi tránh trú an toàn. Chính quyền địa phương cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó, phương tiện cứu hộ cứu nạn, đảm bảo sẵn sàng xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.
100% các cơ sở có khách du lịch đang lưu trú đã nắm bắt được tình hình bão số 11, thông báo cho du khách để khách du lịch chủ động có kế hoạch di chuyển vào đất liền. Hiện trên đảo Cô Tô có 124 khách du lịch, trong đó có 11 khách nước ngoài.
Đặc khu có 52 nhà có nguy cơ mất an toàn (cũ, yếu, nhà mái tôn) đã được hỗ trợ chằng chống gia cố bằng dây thép, dây thừng và bao cát; 12 thôn, khu đã có phương án sơ tán theo chỉ đạo và yêu cầu cụ thể theo diễn biến bão.
Từ tối 4-10, Đồn Biên phòng Cô Tô đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, kêu gọi ngư dân và các chủ tàu khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. Các lực lượng chức năng thường xuyên thông tin về vị trí, hướng di chuyển và cường độ của bão, hướng dẫn bà con chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền đúng quy định.
Các lực lượng đảm bảo sẵn sàng “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ); đồng thời tuyên truyền người dân và ngư dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo bão, tuyệt đối không chủ quan, chấp hành nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản...